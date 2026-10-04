Ascensiunea „micro-călătoriilor” și noile tendințe care vor defini vacanțele din 2027

În 2027, turiștii vor opta tot mai mult pentru excursii mai dese și mai scurte, vor căuta experiențe pentru dezvoltare personală și, în paralel cu acestea, vor acorda mai multă atenție timpului petrecut în natură și stării de bine, potrivit Euronews.

Deși anul 2026 nu s-a încheiat încă, industria turismului se uită deja spre 2027 și încearcă să anticipeze modul în care vor călători oamenii.

Hilton doar ce a publicat raportul său privind tendințele din turism pentru 2027, pe baza unui sondaj realizat în rândul a aproape 15.000 de călători din Marea Britanie, Germania, Turcia, SUA, Australia și alte țări.

Compania a identificat cinci tendințe care ar urma să câștige teren, în cadrul unei schimbări mai complexe pe care Hilton o numește „marea reechilibrare”.

„Observăm că turiștii sunt mai puțin interesați de definiția perfecțiunii impusă de alții și se concentrează mai mult pe planificarea călătoriilor în propriile condiții”, a declarat Chris Nassetta, președinte și CEO al Hilton.

„Raportul din acest an confirmă faptul că oamenii caută experiențe care se integrează în viața lor, îi ajută să-și reîncarce bateriile și creează semnificații care durează mult timp după întoarcerea acasă.”

Care sunt principalele tendințe pentru 2027

Una dintre principalele tendințe identificate de Hilton este „mentalitatea micro-călătoriilor”. Turiștii aleg escapade mai scurte și mai dese, care sunt „mai ușor de planificat, mai ușor de realizat și mai ușor de integrat în viața de zi cu zi”.

Unul din patru călători preferă acest tip de excursie din simplul motiv că poate combina mai ușor călătoriile cu programul de lucru, iar 29% aleg micro-călătoriile pentru că le oferă mai multă libertate și spontaneitate.

Hilton identifică două tipuri de micro-călători: cei care aleg o singură activitate principală, numiți „Selectors”, și cei care încearcă să combine cât mai multe activități, numiți „Stackers”.

„Selectors” își construiesc călătoria în jurul unei singure experiențe, cum ar fi un concert, un eveniment sportiv sau o rezervare la un restaurant.

„Stackers” vor să includă mai multe activități într-o singură călătorie. Astfel, 57% dintre persoanele care au participat la sondaj spun că le place să viziteze mai multe orașe în cadrul aceleiași excursii.

O altă tendință este „ascensiunea stilului «ish»”, o abordare mai flexibilă a vacanțelor, care presupune acceptarea faptului că o călătorie nu trebuie să fie perfectă.

Turiștii adoptă un stil „sănătos… într-o oarecare măsură” („healthy-ish”), prin care aleg ce obiceiuri sănătoase păstrează în timpul vacanței.

Există și stilul „aventuros… într-o oarecare măsură” („adventure-ish”). 28% dintre oameni preferă să improvizeze pe parcursul călătoriei, față de 18% care preferă un itinerar stabilit dinainte.

Un alt exemplu este stilul „solitar… într-o oarecare măsură” („solo-ish”). Trei din zece persoane călătoresc singure, dar se întâlnesc cu o cunoștință la destinație, iar 20% se alătură unor excursii de grup sau unor ieșiri de o zi alături de persoane necunoscute.

Vacanțele pentru dezvoltare personală

Oamenii își doresc, în ultima perioadă, „evadări pentru dezvoltare personală” („growth getaways”), iar vacanțele dedicate învățării unor noi abilități, precum cursurile de limbi străine, gătit sau artă, devin tot mai populare.

Călătorii vor și să își schimbe perspectiva și să încerce lucruri cât mai variate. 34% dintre cei chestionați spun că își doresc ca experiențele din timpul vacanțelor să le ofere o nouă mentalitate.

Escapadele dedicate stării de bine („wellness”) au devenit și ele tot mai populare în ultimii ani, iar Hilton estimează că această tendință va continua și în 2027.

O schimbare importantă este însă rolul tot mai mare al naturii în aceste experiențe.

În cadrul tendinței „wellness, rewired”, care presupune o nouă abordare a stării de bine, 79% dintre persoanele chestionate spun că aerul curat și activitățile în aer liber sunt foarte bune de luat în calcul dacă dorește relaxare.

Mai mult de jumătate dintre cei intervievați petrec mai mult timp în natură în timpul vacanțelor decât acasă.

În cine au încredere turiștii

Nu în ultimul rând, „ecuația încrederii în călătorii” arată că, deși inteligența artificială este tot mai folosită pentru planificarea vacanțelor, turiștii au în continuare mai multă încredere în recomandările personale.

Dintre cei intervievați, 70% au spus că au încredere în recomandările personalului hotelier, iar 87% au apelat la sfaturile membrilor familiei.

În afara familiei, aproximativ 50% dintre oameni au declarat că sunt mai dispuși să aibă încredere în recomandările unei persoane care are statut de client fidel („loyalty status”).