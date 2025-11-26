Aurul verde: planta numărul unu care previne pietrele la rinichi, scade tensiunea arterială și elimină bacteriile

Această plantă a fost utilizată în medicina tradițională ca remediu pentru numeroase afecțiuni, ceea ce explică popularitatea sa îndelungată. Printre numeroasele sale beneficii, unul dintre cele mai cunoscute este efectul diuretic, care promovează eliminarea fluidelor și ajută la prevenirea pietrelor la rinichi. Prin urmare, este, de asemenea, o plantă ideală pentru reducerea umflăturilor și îmbunătățirea funcției sistemului urinar, notează El Economista.

Unul dintre cele mai bune diuretice

Astfel, la persoanele cu acid uric ridicat sau gută, ori cu tensiune arterială foarte mare, ienupărul poate avea și efecte foarte pozitive. În plus, unii experți indică faptul că are efecte și asupra reglării nivelului de glucoză din sânge , așa că este adesea foarte recomandat persoanelor cu glicemie ridicată, deși întotdeauna sub supraveghere medicală.

Printre compușii săi se remarcă camfenul, pinenul, borneolul și terpineolul, care îi conferă proprietăți analgezice și antiinflamatorii, fiind astfel unul dintre cele mai bune instrumente pentru ameliorarea durerilor precum nevralgia sau durerile reumatice.

Uleiuri esențiale

Acestea sunt uleiuri esențiale care contribuie și la eliminarea ciupercilor și bacteriilor pielii, cum ar fi Campylobacter jejuni, care provoacă adesea toxiinfecții alimentare, și Staphylococcus aureus, care provoacă infecții la nivelul pielii, plămânilor și oaselor.

În plus, atât fructele de pădure, cât și scoarța au fost folosite pentru ameliorarea simptomelor de astm, bronșită și răceală comună, datorită proprietăților lor expectorante și decongestionante .

Cum să profiți de beneficiile ienupărului

Cea mai bună modalitate de a profita de toate beneficiile ienupărului este prin infuzarea fructelor sau frunzelor sale. Pentru a face acest lucru, adăugați 10 grame de boabe de ienupăr la un litru de apă clocotită și lăsați la infuzat aproximativ 10 minute. Apoi, lăsați să se odihnească și strecurați plantele. Nivelul său de toxicitate este relativ scăzut în doze normale, dar cei care iau medicamente ar trebui să consulte mai întâi medicul.