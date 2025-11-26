Dacă folosești frecvent aceste șase culori, psihologii spun că transmiți că ai puțină încredere în tine

Este bine cunoscut faptul că fiecare culoare este asociată cu o serie de semnificații, prin urmare folosirea lor transmite un mesaj. Dintre toate nuanțele, experții explică faptul că recurența a șase culori poate proiecta ideea că persoana este nesigură, notează El Economista.

Câteva culori deschise

Primul exemplu este griul deschis, foarte răspândit în costume. Însă, în funcție de context, poate sugera nevoia de a te integra în mediu. Un efect similar are și bejul, o nuanță neutră care de regulă nu atrage atenția și nu provoacă reacții.

Pe de altă parte, rozul pal este asociat cu delicatețea și o stare de calm, dar purtat zilnic poate duce la pierderea autorității. Conform psihologiei culorilor, rozul este strâns legat de tandrețe, copilărie și inocență, ceea ce poate face ca persoana care îl poartă foarte des să pară vulnerabilă.

Chiar dacă galbenul este simbolul energiei, al forței și al puterii, atunci când este prea pal sau decolorat își pierde impactul. În nuanțe slabe poate sugera neliniște sau fragilitate emoțională.

Tonuri care pot părea obositoare

În privința maro-ului închis și a negrului decolorat, aceste tonuri riscă să pară obositoare sau chiar învechite. Deși nu există cercetări care să lege direct aceste culori de lipsa de încredere, ele pot sugera un atașament excesiv față de trecut. De exemplu, în mediul profesional, curelele, pantofii și jachetele au folosit tradițional aceste nuanțe.

Cât despre negru, chiar dacă rămâne un simbol al eleganței, purtat din cap până în picioare poate funcționa ca o formă de armură. În concluzie, culorile vin întotdeauna cu o încărcătură de sensuri, însă acestea nu trebuie tratate ca reguli absolute, ci ca un instrument suplimentar pentru a înțelege unele trăsături ale unei persoane.