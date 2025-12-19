Prima pagină » Life-Inedit » Culorile care te fac mai atractiv. Ce spune psihologia despre efectul nuanțelor din haine

Culorile care te fac mai atractiv. Ce spune psihologia despre efectul nuanțelor din haine

Psihologia culorilor explică modul în care anumite nuanțe pot influența percepția celorlalți asupra unei persoane.
Andreea Tobias
19 dec. 2025, 10:39, Life-Inedit

Cercetările recente arată că trei culori anume sporesc atractivitatea și percepția statutului.

Culorile alese în vestimentație fac parte din comunicarea nonverbală. Nuanțele pot contribui la accentuarea anumitor atribute precum siguranța, simpatia sau autoritatea, potențând impresia pe care o generează o persoană.

Culorile care te fac mai atractiv: Roșu și negru

Roșul și negrul cresc în mod semnificativ percepția statutului persoanei care le poartă. Roșul este una dintre cele mai puternice culori dacă se dorește atragerea atenției. Activează emoții intense, cum ar fi pasiunea, de aceea este frecvent utilizat în medii mai elegante sau romantice.

Negrul este culoarea sofisticării prin excelență. Este sinonim cu sobrietatea, misterul și autoritatea. În domeniul modei, culoarea neagră este strâns legată de sofisticare, încredere în sine și îngrijirea imaginii personale. Este asociată și cu controlul și liniștea, trăsături care se transmit prin atitudinea celui care le poartă.

Albastru

Albastrul este culoarea aleasă de persoanele care generează cea mai mare atracție. Calmul este adesea sinonim cu încrederea, de aceea este una dintre culorile cele mai utilizate în mediile de lucru. În prezentări sau conferințe poate fi opțiunea ideală pentru a consolida credibilitatea și apropierea, esențiale pentru a reuși să conectezi cu ceilalți.

Cercetările subliniază că apropierea de o persoană, împreună cu asemănarea ei cu noi, influențează atracția. Culorile din vestimentație reprezintă un element suplimentar care poate accentua această percepție.

