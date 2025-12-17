Viața în cel mai rece oraș de pe Pământ. Sute de mii de oameni poartă haine speciale, magazinele nu au frigidere

Iakutsk, situat pe râul Lena, la aproximativ 450 km sud de Cercul Arctic, se confruntă în mod regulat cu unele dintre cele mai scăzute temperaturi de pe Pământ în timpul iernii. Populația orașului este de aproximativ 300.000 de locuitori.

La începutul acestei săptămâni, temperatura din Iakutsk a scăzut la -45 de grade Celsius, potrivit Express. Nu se întâmplă prima dată, dar chiar și așa viața este grea în orașul din estul Siberiei.

Viața în cel mai rece oraș de pe Pământ

Localnicii își văd de rutina zilnică în cel mai rece oraș din lume în ciuda fluctuațiilor de temperatură. Doar școlile se închid și se trece la cursuri online atunci când se ajunge la temperaturi foarte scăzute.

În oraș totul este înghețat: mașinile, străzile și hainele oamenilor. Oamenii merg pe stradă și spun că, atunci când nu bate vântul, clima este suportabilă.

În piețe și în magazine nu sunt folosite frigidere deoarece carnea îngheață rapid dacă este lăsată pe o masă. În case și în restaurante, se gătește clasic, cele mai populare feluri de mâncare fiind supa de carne, tocănița, găluștele, terciul și pâinea.

O mare atenție trebuie acordată hainelor. Un localnic spune că oamenii îngheață în câteva minute dacă nu se îmbracă adecvat.

Cum se îmbracă localnicii din cel mai rece oraș

Kiun B, o localnică născută în oraș, a realizat un videoclip în care le prezintă străinilor cum se îmbracă pentru a ieși din casă.

„Încep cu colanți. Deja îi am pe mine pe cei negri și peste ei adaug o a doua pereche. Apoi îmi pun genunchiere din lână de cămilă pentru a-mi proteja articulațiile. Mă dor uneori genunchii pentru că nu purtam așa ceva când eram mai tânără, așa că acum este esențial. Port și șosete din lână de cămilă pentru izolare și căldură”, a explicat ea.

Peste toate pune o pereche de pantaloni căptușiți și izolați.

În ceea ce privește jumătatea superioară a corpului, femeia poartă un pulover, o jachetă ușoară și o haina groasă „făcută special pentru iernile arctice”. Ea mai folosește o căciulă de lână, o eșarfă, mănuși și cizme speciale.

„Cizmele obișnuite ar îngheța în câteva minute”, a avertizat ea.

Îmbrăcămintea specială nu o ferește de șocul contactului cu aerul foarte rece.

„Când ieși afară, aerul rece îți lovește plămânii ca un șoc. Devine mai greu să respiri, gâtul îți este uscat și fiecare respirație este grea din cauza aerului înghețat”, a explicat femeia.

Și construcțiile sunt proiectate pentru temperaturile scăzute.

„În Yakutsk, întreaga noastră infrastructură este construită pentru frig extrem; drumurile, clădirile și utilitățile sunt proiectate să reziste temperaturilor sub -70 de grade Celsius. Majoritatea apartamentelor au încălzire centrală non-stop”, a precizat localnica.