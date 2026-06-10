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Avertismentul unui psihoterapeut: în dormitor, oamenii își ating mai des telefonul decât partenerul

Un psihoterapeut avertizează că, în timp ce se află în dormitor, oamenii își ating mai des telefonul decât partenerul. Practic, telefonul a devenit vedeta patului. Modificarea de comportament afectează rata natalității.
Avertismentul unui psihoterapeut: în dormitor, oamenii își ating mai des telefonul decât partenerul
Foto: Hepta
Petru Mazilu
10 iun. 2026, 13:07, Știri externe
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Psihoterapeutul Hilda Burke din Londra avertizează că relațiile moderne și intimitatea sexuală suferă de pe urma obiceiurilor în continuă evoluție legate de telefon, potrivit Daily Mail. Studiile arată că numeroase cupluri pierd ore întregi utilizând telefoanele lor.

Practic „suntem mai predispuși să ne atingem telefoanele decât partenerii în dormitor”, spune Burke. În unele cazuri, oamenii sunt atât de concentrați pe ecrane încât ultimul lucru pe care îl ating înainte de a adormi este dispozitivul și nu partenerul lor.

Studiile confirmă avertismentul psihoterapeutului

Un studiu recent realizat în Marea Britanie arată că adulții britanici petrec în medie patru ore pe zi uitându-se la telefon. Mai grav, o treime din acest timp, echivalentul a 86 de minute zilnic, este folosită pentru a viziona conținut „fără scop”.

De fapt, telefonul inteligent a devenit vedeta patului și cel mai popular dispozitiv din dormitor.

Efecte grave asupra relației de cuplu

Evoluția nu are un efect dăunător doar asupra fertilității ci și asupra relației de cuplu, în general. Numeroase persoane încep să se certe din cauza obiceiurilor legate de telefon.

O criză globală a fertilității a fost atribuită, în parte, utilizării crescute a telefoanelor mobile. Anul trecut, Oficiul Național de Statistică (ONS) a raportat că rata natalității în Anglia și Țara Galilor a scăzut din nou pentru al patrulea an consecutiv.

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