Câinii nu au nevoie de coadă pentru a face diferite mişcări, aşa cum se întâmplă în cazul altor animale. Cercetătorii au descoperit care este rolul cozii, de fapt

O echipă internaţională a decis să investigheze scopul cozii câinelui după ce studiile au arătat că numeroase animale, de la şopârle la veveriţe, îşi folosesc coada pentru a face manevre impresionante, cum ar fi redresarea în aer atunci când cad din copaci.

În timp ce pisicile nu au nevoie de coadă pentru a se răsturna şi a ateriza în picioare, ele îşi folosesc coada pentru echilibru şi ca contragreutăţi pentru a executa mişcări extreme de vânătoare în sălbăticie, inclusiv viraje rapide şi strânse pentru a ţine pasul cu prada.

Întrucât câinii sunt mai înclinaţi să rămână la sol, cercetătorii nu ştiau dacă cozile animalelor au ajutat la mişcările agile sau au servit în primul rând ca dispozitive de comunicare care pot fi mişcate pentru a alunga vizitatorii nedoriţi, cum ar fi muştele, potrivit The Guardian.

Pentru a afla mai multe, Dr. Ardian Jusufi, care studiază locomoţia animalelor la Institutul Max Planck pentru Sisteme Inteligente din Stuttgart, şi colegii săi au construit un model matematic care le-a permis să verifice ce se întâmplă atunci când câinii îşi răsucesc şi îşi rotesc torsul şi îşi mişcă picioarele şi coada, atunci când se ridică în aer.

Concluziile lor apar într-un preprint intitulat: "Tail wags the dog is unsupported by biomechanical modelling of Canidae tails use during terrestrial motion". În lucrare, care nu a fost revizuită de către colegi, cercetătorii descriu modul în care mişcările cozii nu au făcut aproape nicio diferenţă în ceea ce priveşte traiectoria unui câine atunci când acesta a sărit în aer.

Cozile nu sunt la fel de critice pentru mişcările agile la câini ca la alte animale. Cercetătorii au constatat că mişcarea cozii la mijlocul săriturii a schimbat traiectoria câinelui cu doar o fracţiune de grad.

La nivelul întregii familii de câini, "se pare că impactul inerţial pe care mişcarea cozii îl are asupra manevrelor complexe, cum ar fi săritura, are un efect redus sau chiar inexistent", scriu autorii. „Utilizarea cozii în timpul săriturii realizează cantităţi foarte mici de mişcare a centrului de masă la toate speciile, cea mai mare fiind sub un singur grad".

„Credem că acest lucru implică faptul că patrupezii îşi folosesc coada pentru alte mijloace, cum ar fi comunicarea şi controlul dăunătorilor, dar nu pentru agilitate în manevre", adaugă ei.

Potrivit cercetărilor anterioare, câinii îşi folosesc coada pentru a comunica orice, de la dominanţă şi prietenie până la frică şi liniştire. O coadă ridicată semnifică încredere sau dorinţa câinelui de a se juca, în timp ce o coadă ţeapănă poate exprima o ameninţare sau anxietate. Atunci când coada este coborâtă sau ascunsă între picioare, animalul ar putea fi speriat, dar mişcarea liberă a cozii dintr-o parte în alta comunică prietenie.