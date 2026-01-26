Canicula afectează un eveniment sportiv important. Organizatorii vor implementa protocolul de căldură extremă

Canicula afectează desfășurarea tunelului de tenis Australian Open de la Melbourne, primul eveniment sportiv important din 2026, potrivit Le Figaro. Organizatorii Australian Open au decis să implementeze, începând de marți, protocolul de căldură extremă. Acesta a fost conceput pentru a proteja sănătatea jucătorilor și va fi implementat pentru a doua oară în cadrul turneului, au anunțat organizatorii luni.

Acest protocol, bazat pe o scală de la 1 la 5, prevede că meciurile vor fi suspendate în caz de căldură extremă combinată cu umiditate ridicată. Marți, temperaturile de la Melbourne vor ajunge sau chiar vor depăși pragul de 40 de grade Celsius.

Pentru meciurilor de simplu masculin și feminin, ziua de marți este dedicată primelor sferturi de finală. Primele meciuri vor fi la ora locală 11:30. Acoperișul arenelor va fi închis și aerul condiționat va fi activat.

În cadrul protocolului de „căldură extremă”, jucătorii vor avea dreptul la o pauză de zece minute după al treilea set pentru bărbați și al doilea pentru femei, în cazul în care meciul are nevoie de un set decisiv.

Totuși, meciurile vor fi suspendate dacă indicele de căldură va ajunge la 5. Turneul de tenis în scaun cu rotile, programat să înceapă marți, a fost amânat cu o zi, potrivit unui comunicat al organizatorilor. Protocolul de „căldură extremă” a mai fost implementat sâmbătă.