Cât costă să cânți melodii în limba ucraineană, în propria casă, când ești în Rusia

Nu e bine să cânți în limba ucraineană când ești în Rusia, nici măcar în propria ta casă. Asta e lecția pe care a învățat-o un cuplu rus, Anton și Svetlana Petrenko, care, de ziua doamnei, a îndrăznit să cânte în limba ucraineană în locuința proprie.

60.000 de ruble au primit amendă pentru această faptă care se încadrează la „contravenții administrative” de „discreditare”, după cum scrie Novaya Gazeta Europa.

Amenda a fost împărțită egal, între cei doi soți. Fiecare dintre cei doi soți a primit 30.000 de ruble amendă.

Vina celor doi soți este că, în data de 8 august, au cântat cu voce tare cântece în limba ucraineană, la petrecerea de ziua doamnei, în propria lor casă, iar apoi au postat o înregistrare a momentului artistic pe rețelele de socializare.

Asta i-a „incriminat” pe cei doi. Instanța a considerat că înregistrarea a fost postată „într-un mesaj de status pe o aplicație de mesagerie”.

„Crima” – „Suntem oamenii eșecului” de la Sister Mix

Printre alte piese interpretate de cuplu a fost și piesa intitulată „Suntem oamenii eșecului”, a proiectului Sister Mix, potrivit publicației citate.

După toate acestea, Anton Petrenko, soțul, a înregistrat un video în care-și cerea scuze.

„Susțin poporul rus care ne apără țara. Și oricui i se opune Rusiei – moarte tuturor acestor homosexuali. Rusia e puternică”, a spus bărbatul, în timp ce ținea în brațe o icoană.

Peste două zile, Anton Petrenko a fost forțat să se înregistreze din nou cerându-și scuze în fața camerelor și să cânte imnul Rusiei.

Pe 11 august, Petrenko a mai primit o amendă, pentru „huliganism mărunt”, adică a „folosit un limbaj obscen, a insultat trecătorii, a fluturat brațele și a încercat să se bată”.