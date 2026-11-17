Reprezentanții Primăriei Brașov și ai companiei care asigură întreținerea pârtiilor au făcut ultimele verificări ale instalațiilor de producere a zăpezii artificiale, iar tunurile mobile au fost amplasate în pozițiile finale.

Aceștia anunță că totul este funcțional, iar în zilele următoare se va finaliza și etapa de montare a elementelor de siguranță.

„Suntem pregătiți pentru sezonul de schi, am verificat toate instalațiile de producere a zăpezii artificiale, am făcut revizia ratracurilor, am pus tunurile mobile pe poziție, doar temperaturile să coboare sub -4 grade și vom putea începe producția de zăpadă”, a declarat viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță.

Potrivit acestuia, în prima fază se vor face depozite, iar dacă totul merge bine, se va trece și la amenajarea pârtiilor.

Viceprimarul anunță că autoritățile sunt în etapa finală a achiziției pentru încă 14 tunuri de zăpadă și lucrează la procedura de achiziție pentru mărirea capacității lacului cu încă 50.000 de m.c.

„În acest fel ne asigurăm că putem să le oferim schiorilor și snowboarderilor cele mai bune condiții pentru practicarea acestor sporturi”, mai spune Dan Ghiță.

Acesta anunță că tarife la transportul pe cablu vor fi menținute la nivelul de anul trecut. De asemenea, brașovenii se vor bucura în continuare de reducerea de 50% a tarifelor de transport pe cablu, în fiecare zi de miercuri.

Astfel, un abonament de o zi costă 240 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copii, în timp ce abonamentul de patru ore este de 180 de lei pentru adulți și 110 lei pentru copii.