Cât valorează un Premiu Nobel și cum sunt gestionate fondurile

Fundația Nobel a stabilit pentru 2026 o recompensă de 12 milioane de coroane suedeze (SEK) pentru fiecare Premiu Nobel acordat integral.

Suma nu ajunge însă întotdeauna la o singură persoană. Atunci când o distincție este acordată mai multor laureați, banii aferenți premiului sunt împărțiți între aceștia, în funcție de decizia instituției care desemnează câștigătorii.

Valoarea recompensei financiare a variat de-a lungul istoriei Nobel, în funcție de resursele disponibile și de performanța financiară a fondurilor administrate.

Totul a pornit de la averea lui Alfred Nobel

Mecanismul care finanțează premiile își are originea în testamentul semnat de Alfred Nobel la 27 noiembrie 1895, cu aproximativ un an înainte de moartea sa.

Inventatorul suedez a decis ca cea mai mare parte a averii sale, de peste 31 de milioane de coroane suedeze la vremea respectivă, să fie transformată într-un fond și investită. Potrivit estimării publicate de organizația Nobel, această avere ar echivala astăzi cu aproximativ 2,2 miliarde de coroane suedeze.

Intenția lui Nobel era ca veniturile obținute din investiții să permită acordarea anuală a premiilor pentru persoanele ale căror realizări au adus beneficii importante omenirii.

Primele Premii Nobel au fost acordate în 1901.

Cine administrează averea Nobel

Responsabilitatea gestionării patrimoniului îi revine Fundației Nobel. Instituția are misiunea de a administra averea și de a asigura respectarea pe termen lung a intențiilor formulate de Alfred Nobel în testament.

Practic, modelul financiar presupune administrarea și investirea capitalului astfel încât premiile să poată continua să fie acordate fără ca patrimoniul care stă la baza sistemului să fie epuizat.

Instituțiile care aleg laureații funcționează separat de această activitate financiară. De mai bine de un secol, organismele desemnate pentru fiecare categorie selectează în mod independent câștigătorii Premiilor Nobel.

Premiul poate fi împărțit între mai mulți laureați

Cele 12 milioane de coroane reprezintă valoarea unui Premiu Nobel integral, nu neapărat suma pe care o primește fiecare câștigător.

În situația în care premiul este împărțit, recompensa financiară se distribuie laureaților. Prin urmare, numărul persoanelor premiate și modul în care este acordată distincția determină și suma care îi revine fiecăruia.

Pe lângă bani, laureații primesc o medalie Nobel și o diplomă personală.

Creșterea recompensei la 12 milioane de coroane în 2026 arată și cât de mult s-a dezvoltat mecanismul imaginat de Alfred Nobel. De la o avere de peste 31 de milioane de coroane lăsată la sfârșitul secolului al XIX-lea s-a construit un sistem capabil să finanțeze, generație după generație, unele dintre cele mai prestigioase distincții ale lumii.