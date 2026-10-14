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Cel mai cunoscut vârf din Europa a crescut cu aproape doi metri în trei ani

Măsurat la 4.807,47 metri în septembrie 2026, vârful Mont Blanc a crescut cu 1,88 metri din 2023, variațiile fiid legate în special de condițiile meteorologice.
Cel mai cunoscut vârf din Europa a crescut cu aproape doi metri în trei ani
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
14 oct. 2026, 13:58, Știri externe
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Mont Blanc, cel mai înalt vârf din Alpii Europei de Vest, a fost măsurat la 4.807,47 metri în septembrie 2026, cu 1,88 metri mai sus decât măsurătoarea anterioară raportată în 2023, au anunțat miercuri topografii francezi. „Vârful se mișcă constant”, a remarcat Jean des Garets, președintele Camerei Geometrilor din Haute-Savoie, în timpul unei conferințe de presă la Saint-Gervais, potrivit Le Figaro.

„Fiecare măsurătoare nu este importantă în sine”, a subliniat cercetătorul, având în vedere schimbările climatice, dar „servește la furnizarea de date care vor fi analizate în timp”. Topografii măsoară calota de zăpadă și gheață care acoperă terenul stâncos. „Această calotă este supusă unor fenomene extrem de variabile: acumularea de zăpadă, precipitații, vânt, transportul și redistribuirea zăpezii, temperaturi, soare și condițiile meteorologice din lunile precedente măsurătorii”, subliniază oamenii de știință.

Vârful nu a fost încă modificat semnificativ de climă

Deocamdată, vârful Mont Blanc „rămâne rece; nu a fost încă modificat semnificativ de climă”, a observat Luc Moreau, glaciolog invitat la conferința de presă, care este încântat de o serie de măsurători efectuate pentru a continua monitorizarea „evoluției vârfului acoperit de zăpadă” în viitor. Topografii din Haute-Savoie și-au lansat campaniile de măsurători în 2001 și publică rezultatele la fiecare doi-trei ani. Vârful, situat la granița franco-italiană dintre Haute-Savoie și regiunea italiană Valle d’Aosta, a fost măsurat la acea vreme la 4.810,40 metri.

În cultura populară și pe penițele stilourilor care poartă marca omonimă, de exemplu, altitudinea celui mai înalt vârf al Europei de vest este adesea rotunjită la 4.810 metri. „Avem variații de câțiva metri de la un an la altul. Așadar, rotunjirea la cea mai apropiată zece este destul de rezonabilă”,spune Jean des Garets. La 4.807,47 metri, ultima altitudine măsurată „este apropiată de valoarea istorică obținută de verii Vallot la sfârșitul secolului al XIX-lea”, subliniază topografii.

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