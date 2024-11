Charles Manson recunoaşte alte crime într-o înregistrare recent descoperită a unui apel telefonic

O înregistrare audio dintr-un clip teaser al docuseriei „Making Manson” îl prezintă pe acesta spunând: „Există o întreagă parte din viaţa mea despre care nimeni nu ştie”.

Vorbind la un telefon din închisoare, liderul de cult adaugă: „Am locuit în Mexic o perioadă. Am fost la Acapulco, am furat câteva maşini. M-am implicat în lucruri care m-au depăşit, omule. Am fost implicat în câteva crime. Mi-am lăsat Magnum-ul .357 în Mexico City şi am lăsat nişte morţi pe plajă.”

Potrivit platformei de streaming Peacock, care a produs „Making Mason”, noul documentar în trei părţi investighează 20 de ani de conversaţii care nu au mai fost difuzate până acum, în care Manson vorbeşte despre crimele sale, despre educaţia sa şi despre „Familie”, un cult condus de Manson de la sfârşitul anilor 1960 până la începutul anilor 1970.

Manson nu a comis el însuşi crimele, preferând să îşi convingă adepţii să o facă. Grupul a ucis cel puţin şapte persoane la sfârşitul anilor 1960.

Manson şi adepţii săi au fost arestaţi în 1969. La procesul său din 1970, Manson s-a prezentat ca o forţă demonică şi a apărut cu o svastică nazistă pe care şi-o gravase în frunte.

La o audiere de eliberare condiţionată din 2012, care a fost respinsă, Manson a fost citat ca spunându-i unuia dintre psihologii săi din închisoare: „Sunt special. Nu sunt ca un deţinut obişnuit. Mi-am petrecut viaţa în închisoare. Am băgat cinci oameni în mormânt. Sunt un om foarte periculos”.

Manson, care a murit din cauze naturale în noiembrie 2017, a ispăşit o pedeapsă de peste 40 de ani într-o închisoare din Corcoran, California, pentru crimă de gradul întâi şi conspiraţie la comiterea unei crime în legătură cu moartea a şapte persoane, printre care actriţa Sharon Tate, soţia însărcinată a regizorului Roman Polanski.