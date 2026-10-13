Cine trebuie să salute primul, bărbatul sau femeia? Regula de bune maniere pe care mulți o înțeleg greșit

Potrivit regulilor clasice de bune maniere, bărbatul salută primul femeia, persoana mai tânără o salută pe cea mai în vârstă, iar angajatul își salută superiorul, scrie Blic. Totuși, aceste convenții nu sunt absolute. Contextul întâlnirii contează, iar în societatea contemporană politețea nu mai este determinată exclusiv de sex, vârstă sau poziție socială.

Bărbatul sau femeia? Ce spune eticheta tradițională

În eticheta clasică europeană, inițiativa salutului îi revine, de regulă, bărbatului atunci când întâlnește o femeie. Această convenție provine dintr-un sistem de norme sociale în care anumite gesturi de curtoazie erau asociate cu diferențele dintre sexe. Există însă o distincție importantă între a saluta și a iniția un contact fizic, precum strângerea mâinii.

În tradiția etichetei, bărbatul poate saluta verbal primul, dar femeia este cea care decide, de regulă, dacă întinde mâna. Aceeași distincție apare și în relațiile dintre persoane de vârste diferite, unde inițiativa strângerii mâinii îi revine tradițional persoanei mai în vârstă. În prezent, aceste reguli sunt aplicate mai flexibil, în special în mediul profesional, unde respectul reciproc și contextul întâlnirii au prioritate față de convențiile bazate pe sex.

Excepția pe care mulți o ignoră: cine intră într-o încăpere salută primul

Una dintre cele mai simple reguli de politețe privește intrarea într-un spațiu în care se află deja alte persoane. În mod obișnuit, cel care intră salută primul, indiferent dacă este bărbat sau femeie.

De exemplu, dacă o femeie intră într-un birou în care se află mai mulți bărbați, este firesc să îi salute la intrare. La fel, un bărbat care intră într-o încăpere ocupată de femei ar trebui să salute persoanele prezente.

Regula se aplică și în situații obișnuite, precum intrarea într-un magazin mic, într-un cabinet medical sau într-o sală de așteptare. În spațiile foarte mari, precum centrele comerciale, nu există așteptarea de a saluta fiecare persoană necunoscută.

Cine salută primul la serviciu sau când există o diferență de vârstă

Eticheta tradițională stabilește că persoana mai tânără o salută prima pe cea mai în vârstă. În relațiile profesionale, convenția clasică prevede că angajatul salută superiorul ierarhic. Totuși, în mediul de afaceri contemporan, salutul este privit mai ales ca un gest de respect reciproc. Un manager care își salută primul angajații nu încalcă o regulă de politețe.

De asemenea, atunci când două persoane se întâlnesc pentru prima dată, nu este necesar ca una să aștepte pentru a stabili cine are prioritate. Inițiativa salutului poate aparține oricăreia dintre ele, fără ca gestul să fie considerat o dovadă de inferioritate sau de lipsă de respect.

O altă confuzie frecventă: cine întinde primul mâna

Salutul verbal și strângerea mâinii sunt două gesturi diferite, chiar dacă apar adesea împreună. Conform etichetei tradiționale, inițiativa strângerii mâinii aparține persoanei căreia i se acordă întâietate, cum ar fi o femeie într-un context social clasic sau o persoană mai în vârstă.

În mediul profesional modern, această regulă este mai puțin rigidă. Strângerea mâinii poate fi inițiată de oricare dintre participanți, în funcție de situație și de obiceiurile culturale. Important este și faptul că un salut nu presupune obligatoriu contact fizic. Un zâmbet, o înclinare discretă a capului sau un simplu „bună ziua” pot fi suficiente.

Trebuie să saluți și persoanele pe care nu le cunoști?

Într-un grup restrâns, este politicos să saluți toate persoanele prezente, nu doar cunoscutul pentru care ai venit. Dacă întâlnești un prieten însoțit de cineva necunoscut, salutul poate fi adresat amândurora, chiar dacă discuția continuă doar cu prietenul tău.

Aceeași recomandare este valabilă când intri într-un compartiment de tren sau într-un lift în care se află câteva persoane, deși obiceiurile diferă în funcție de țară și de context. Dacă întâlnești din nou aceeași persoană în cursul zilei, nu este necesar să repeți de fiecare dată salutul formal. Un zâmbet sau un gest discret de recunoaștere este, de regulă, suficient.