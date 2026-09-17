Cum a ajuns la Iași un adevărat „iaht de uscat”. Cadillacul are 5,6 metri și un motor de 8,2 litri

RAR a prezentat un Cadillac într-o postare pe Facebook în care vorbește despre dimensiunile impresionante și dotările acestuia, caracteristice mașinilor americane de lux din anii ’70.

Cadillacul are 5,66 metri lungime și aproape doi metri lățime, dimensiuni care i-au adus și denumirea de „Land Yacht”, adică „iaht de uscat”. În ciuda dimensiunilor, proprietarul spune că automobilul se conduce ușor și că uneori ai senzația că „plutește ca o barcă”.

Mașina a fost fabricată în 1973 și, în cei peste 50 de ani de când există, a parcurs doar aproximativ 115.000 de kilometri.

Cadillac cu motor de 8,2 litri

Sub capotă se află un motor V8 de 8,2 litri, unul dintre cele mai mari propulsoare folosite pe un model de serie în acea perioadă.

La interior, Cadillacul este echipat cu aer condiționat, tapițerie din piele naturală, geamuri electrice și închidere centralizată. Bancheta din față este fracționabilă și are reglare electrică, iar acoperișul cabrioletului poate fi acționat electric.

Actualul proprietar este un colecționar pasionat și a povestit reprezentanților RAR că a cumpărat automobilul de la un veteran din Arizona, care a luptat în războiul din Vietnam.

Potrivit RAR, Cadillac a fost una dintre mărcile preferate ale lui Elvis Presley. În 1973, cântărețul american a cumpărat un Eldorado Cabrio pe care i l-a oferit cadou prietenului său Sonny West.

Cadillac Eldorado a devenit astfel unul dintre simbolurile automobilelor americane de lux din acea perioadă, când dimensiunile foarte mari, motoarele V8 și nivelul ridicat de confort reprezentau caracteristici definitorii pentru modelele de top.