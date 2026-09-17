Prima pagină » Life-Inedit » Cum a ajuns la Iași un adevărat „iaht de uscat”. Cadillacul are 5,6 metri și un motor de 8,2 litri

Cum a ajuns la Iași un adevărat „iaht de uscat”. Cadillacul are 5,6 metri și un motor de 8,2 litri

Un Cadillac Eldorado Cabrio fabricat în 1973, lung de 5,66 metri și echipat cu un motor V8 de 8,2 litri, a ajuns la reprezentanța RAR Iași. Mașina de colecție a fost cumpărată de actualul proprietar de la un veteran din Arizona care a luptat în războiul din Vietnam.
Cum a ajuns la Iași un adevărat „iaht de uscat”. Cadillacul are 5,6 metri și un motor de 8,2 litri
Foto: Facebook/Registrul Auto Român Oficial
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 20:17, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

RAR a prezentat un Cadillac într-o postare pe Facebook în care vorbește despre dimensiunile impresionante și dotările acestuia, caracteristice mașinilor americane de lux din anii ’70.

Cadillacul are 5,66 metri lungime și aproape doi metri lățime, dimensiuni care i-au adus și denumirea de „Land Yacht”, adică „iaht de uscat”. În ciuda dimensiunilor, proprietarul spune că automobilul se conduce ușor și că uneori ai senzația că „plutește ca o barcă”.

Mașina a fost fabricată în 1973 și, în cei peste 50 de ani de când există, a parcurs doar aproximativ 115.000 de kilometri.

Cadillac cu motor de 8,2 litri

Sub capotă se află un motor V8 de 8,2 litri, unul dintre cele mai mari propulsoare folosite pe un model de serie în acea perioadă.

La interior, Cadillacul este echipat cu aer condiționat, tapițerie din piele naturală, geamuri electrice și închidere centralizată. Bancheta din față este fracționabilă și are reglare electrică, iar acoperișul cabrioletului poate fi acționat electric.

Actualul proprietar este un colecționar pasionat și a povestit reprezentanților RAR că a cumpărat automobilul de la un veteran din Arizona, care a luptat în războiul din Vietnam.

Potrivit RAR, Cadillac a fost una dintre mărcile preferate ale lui Elvis Presley. În 1973, cântărețul american a cumpărat un Eldorado Cabrio pe care i l-a oferit cadou prietenului său Sonny West.

Cadillac Eldorado a devenit astfel unul dintre simbolurile automobilelor americane de lux din acea perioadă, când dimensiunile foarte mari, motoarele V8 și nivelul ridicat de confort reprezentau caracteristici definitorii pentru modelele de top.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Laura Giurcanu pleacă din România și se mută cu iubitul fotbalist: „În urmă cu 6 luni mi-a scris...”
GSP.ro
Siegfried Mureșan a acceptat pe Facebook propunerea de a fi următorul prim-ministru al României, făcută de Nicușor Dan la Cotroceni
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Un copil român de 5 ani a murit după ce părinții l-au uitat în mașina parcată la soare. Adulții și-au dat seama abia după 3 ore
CSID
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia