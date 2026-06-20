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„Cutia neagră” a Pământului devine realitate. Dispozitivul care va înregistra sfârșitul civilizației

Construcția „Cutiei Negre a Pământului" a început în sfârșit pe un aerodrom izolat din Tasmania, după cinci ani de întârzieri. Structura indestructibilă va înregistra date despre schimbările climatice pentru generațiile viitoare.
„Cutia neagră” a Pământului devine realitate. Dispozitivul care va înregistra sfârșitul civilizației
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 07:47, Life-Inedit
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„Cutia neagră” a Pământului: proiectul este inspirat de înregistratoarele de zbor ale avioanelor, cutii întărite care stochează date în caz de accident. Structura va colecta informații de la agenții spațiale, stații meteorologice și universități.

Odată finalizată, „cutia” va avea o lungime de 16 metri și o înălțime de patru metri. Agenția Rouser Lab afirmă că pereții de oțel vor rezista la cicloane, cutremure, incendii, inundații sau atacuri.

Unde va fi amplasată structura și de ce acolo

Construcția se ridică pe granit vechi de 500 de milioane de ani, pe coasta de vest a Tasmaniei. Rouser Lab susține că locul este cel mai stabil din lume, politic și geologic.

Structura va fi alimentată cu energie solară, prin 36 de panouri încastrate în sticlă. Un sistem termoelectric suplimentar îi va permite să funcționeze mult timp fără intervenție umană.

De ce a durat cinci ani până la începerea construcției

Proiectul a fost anunțat în 2021, în timpul negocierilor climatice COP26 de la Glasgow. Inițial, datele au fost stocate pe hard disk-uri temporare, urmând să fie transferate în structura finală.

Jonathan Kneebone, directorul artistic al proiectului, a declarat pentru The Guardian că cei cinci ani au fost folosiți pentru perfecționarea designului. Au fost rafinate sistemele de stocare, materialele și modelele de finanțare.

Ce date va colecta și stoca dispozitivul

Structura va înregistra măsurători despre temperaturi terestre și marine, acidificarea oceanelor și nivelul CO2 din atmosferă. Vor fi incluse și date despre extincția speciilor, populația umană și consumul de energie.

Pe lângă cifre, dispozitivul va păstra și context: titluri din ziare, postări de pe rețelele sociale și știri despre evenimente climatice majore. Scopul declarat este oferirea unei relatări imparțiale viitoarelor generații.

Universitatea din Tasmania a fost inițial afiliată proiectului, dar s-a retras în anii următori. Instituția a solicitat și eliminarea sa de pe site-ul oficial al proiectului.

În urma retragerii, colaborarea a rămas formată din agenții de publicitate, rețele creative și arhitecți, fără îndrumare științifică dedicată.

Cum va fi finalizat și deschis proiectul

Structura va fi instalată în afara orașului Queenstown, din Tasmania, până în decembrie. Proiectul este coordonat de Fundația Earth’s Black Box, organizație caritabilă înregistrată oficial.

Primarul local, Shane Pitt, a declarat că proiectul a fost mult așteptat și poate deveni o atracție turistică pentru regiune.

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