De ce plătesc tot mai mulți oameni pentru un weekend de lectură în liniște. Fenomenul care transformă cărțile într-o experiență de vacanță

Conceptul este simplu. Participanții se reunesc pentru câteva zile într-o pensiune, o casă de vacanță sau o proprietate aflată în mijlocul naturii. Programul este construit în jurul lecturii, iar timpul petrecut cu telefonul sau în fața ecranelor este redus la minimum. În multe cazuri, fiecare participant își aduce propria carte. În altele, grupul citește aceeași lucrare și discută impresiile la mesele comune sau în întâlniri organizate seara, scrie Il Post.

Fenomenul a devenit tot mai vizibil în ultimii ani în Statele Unite și Marea Britanie, iar organizatorii spun că interesul continuă să crească.

De ce aleg oamenii să plece într-o vacanță pentru a citi

La prima vedere, ideea poate părea neobișnuită. Mulți dintre participanți citesc deja acasă și ar putea face acest lucru fără să plătească pentru un sejur. Explicația este însă mai complexă. Pentru numeroși cititori, lectura rămâne o pasiune solitară. Nu au prieteni sau colegi cu care să discute despre cărți și caută contexte în care să împărtășească această experiență cu persoane care au interese similare. În plus, astfel de retreaturi oferă un lucru tot mai rar: timp fără obligații. Participanții nu trebuie să justifice faptul că petrec un weekend întreg citind. În aceste grupuri, lectura nu este o activitate secundară, ci chiar scopul principal al întâlnirii.

O piață nouă construită în jurul comunităților de cititori

În Italia, multe dintre aceste evenimente sunt organizate de influenceri și creatori de conținut specializați în cărți. Pentru ei, retreaturile au devenit o sursă suplimentară de venit și o modalitate de a construi comunități mai apropiate. Unele grupuri organizează întâlniri tematice în colaborare cu edituri, care oferă participanților același volum pentru lectură și dezbatere. În alte cazuri, accentul cade pe libertatea fiecăruia de a alege ce citește. Publicul este format în mare parte din femei, reflectând tendințele generale din industria cărții, unde femeile reprezintă majoritatea cititorilor de ficțiune și participanților la cluburile de lectură.

Întoarcerea la o dimensiune socială a lecturii

Popularitatea acestor retreaturi arată că lectura nu mai este percepută exclusiv ca o activitate individuală. Alături de cluburile de carte și de așa-numitele „reading parties”, unde oamenii se întâlnesc pentru a citi în liniște în același spațiu, ele marchează o revenire la dimensiunea colectivă a cititului. Istoricii literaturii amintesc că, înainte de răspândirea alfabetizării și a iluminatului modern, lectura era adesea o experiență împărtășită. Textele erau citite cu voce tare și discutate în grup. După mai bine de un secol în care lectura s-a mutat aproape complet în spațiul privat, tot mai mulți cititori par să redescopere plăcerea de a transforma cărțile într-o experiență socială.