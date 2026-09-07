Dezbatere națională. De ce încearcă britanicii să afle unde începe nordul în Regatul Unit

Britanicii încearcă de mult timp să stabilească unde începe nordul în Regatul Unit. Potrivit Express, dezbaterea națională nu a reușit să ofere un răspuns acceptat de toată lumea.

Răspunsurile diferă în funcție de argumentele bazate pe geografie, cultură, limbă și istorie. Unii trasează linia în Midlands, în timp ce alții susțin că Nordul începe mult mai la sud, în jurul autostrăzii M62 sau chiar la Watford Gap.

Recent, jurnalistul de călătorii Simon Calder a oferit, în buletinul său informativ din The Telegraph, un punct de vedere care ar putea oferi o variantă acceptată de o majoritate. La fel ca jurnalistul Chris Moss, el a spus că demarcația pornește din orașul Crewe din Cheshire, în vest. Ulteior, linia trasată de Calder merge spre Skegness, pe coasta Lincolnshire, cuprinzând părți din Peak District de-a lungul drumului.

„Nominalizarea mea este paralela 53”, a spus jurnalistul.

Paralela 53 este o linie situată la 53 de grade nord de ecuatorul Pământului. În Regatul Unit, aceasta traversează Anglia, trecând prin Cheshire, Peak District și coasta din Lincolnshire.

O dezbatere cu efecte economice

Dezbaterea poate avea și efecte economice. De exemplu, orice schimbare în geografie poate oferi un impuls activităților din turism. La capătul estic al graniței propuse de Calder se află Skegness, o populara stațiune din regiunea Lincolnshire.

Simpla plasare a stațiunii în locul în care începe nordul ar putea aduce noi idei de afaceri și o popularitate mai mare în rândul turiștilor.