Dorel în Franța. Mai multe bănci au fost montate pe o stradă din Bordeaux, peste locurile în care parchează mașinile

Mai multe bănci au fost montate pe carosabil blocând locurile de parcare pentru mașini, delimitate la marginea bordurii. Incidentul s-a produs în orașul francez Bordeaux. Imediat, imaginile au devenit virale pe internet fiind ținta criticilor și a ironiilor.

Primarul demisionar al orașului, un reprezentant al ecologiștilor, a susținut că băncile au fost montate „din greșeală” în locurile de parcare, potrivit Le Figaro. Reprezentanții Primăriei au invocat o „eroare de construcție” într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare

„Oops”, scrie în legenda videoclipului publicat pe pagina de Instagram a orașului Bordeaux.

Filmările arată muncitori demontând băncile instalate peste locuri de parcare de pe Allées de Tourny.

„Au fost instalate din greșeală ca parte a îmbunătățirilor temporare aduse în zona Allées de Tourny. Le-am mutat în locul corect”, au transmis cei de la Primărie.

Băncile au stârnit scandal și ironii

Totuși, cei mai mulți localnici nu au fost convinși de explicația autorităților.

„Din greșeală? Haide, asta e o scuză exagerată. Ați primit prea multe plângeri”, a replicat un francez completat fiind de altul: „Capacitatea dumneavoastră de a lua oamenii drept proști (sic) este surprinzătoare.”

Alții au făcut ironii. „Dau o cină miercuri seara. Îi invit pe intelectualii care s-au gândit la asta”, a scris un utilizator al rețelelor de socializare.

Unii l-au criticat dur pe primar.

„Care este scopul dumneavoastră? Să faceți orașul la fel de urât pe cât este de nesigur? Acum zece ani eram mândru să spun că Bordeaux era cel mai frumos oraș din Franța. Devine din ce în ce mai complicat pe zi ce trece”, a transmis localnicul.

Băncile au ajuns și un subiect de dezbatere în campania electorală pentru Primăria Bordeaux.

„Bănci în mijlocul drumului… La ce fel de nebunie a ajuns acest consiliu local din Bordeaux? Distruge parcările pentru a termina cu comercianții și expune pietonii la pericol, stând cu fața spre mașini”, a criticat Virginie Bonthoux Tournay, candidatul unui partid de opoziție.