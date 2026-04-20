Efectele cofeinei asupra furnicilor ar putea revoluționa combaterea dăunătorilor

Acest lucru sugerează că cofeina le îmbunătățește capacitatea de a învăța și de a-și aminti locațiile, potrivit Science Daily.

Cercetarea s-a concentrat pe furnicile argentiniene, o specie invazivă răspândită, iar rezultatele indică o posibilă nouă modalitate de a îmbunătăți combaterea dăunătorilor, făcând momeala mai atrăgătoare și mai eficientă.

Furnicile argentiniene se numără printre cele mai dăunătoare și costisitoare specii invazive din întreaga lume. Eforturile de combatere a acestora se bazează de obicei pe momeală otrăvită, dar aceste strategii sunt adesea insuficiente.

Coloniile pot ignora momeala sau o pot abandona înainte ca aceasta să se răspândească pe scară largă.

Echipa de cercetare a explorat dacă cofeina, despre care se știe deja că îmbunătățește capacitatea de învățare la albine, ar putea ajuta furnicile să-și amintească mai bine locațiile momealelor și să atragă mai multe furnici din colonie către acestea.

Testarea efectelor cofeinei în laborator

Pentru a investiga această idee, oamenii de știință au conceput un experiment controlat folosind diferite niveluri de cofeină.

Furnicile traversau un mic pod mobil din Lego către o suprafață de testare, care consta dintr-o foaie A4 așezată peste acril.

Acolo, ele întâlneau o picătură de soluție de zahăr conținând 0, 25 ppm, 250 ppm sau 2.000 ppm de cofeină.

Echipa a urmărit mișcarea fiecărei furnici cu ajutorul unui sistem automat, măsurând atât timpul de deplasare, cât și cât de directe erau traseele lor.

În total, au participat 142 de furnici, iar fiecare a efectuat patru încercări.

Între încercări, furnicile își puteau descărca hrana colectată, iar suprafața de testare era înlocuită pentru a le împiedica să-și urmeze propriile urme de feromoni.

Trasee mai drepte, învățare mai rapidă

Furnicile care au primit doar zahăr au arătat o îmbunătățire nesemnificativă în timp, indicând faptul că nu învățau eficient locația recompensei.

În schimb, furnicile cărora li s-au administrat cantități mici sau moderate de cofeină au devenit rapid mai eficiente.

Pentru furnicile expuse la 25 ppm de cofeină, timpul de căutare a hranei a scăzut cu 28% la fiecare vizită. La 250 ppm, îmbunătățirea a ajuns la 38%.

De exemplu, o furnică căreia inițial îi lua 300 de secunde să ajungă la recompensă putea reduce acest timp la 113 secunde la doza mai mică și la doar 54 de secunde la doza intermediară până la ultimul test.

Nivelul cel mai ridicat de cofeină nu a produs același beneficiu.

Descoperirile sugerează că cofeina ar putea juca un rol în îmbunătățirea strategiilor de combatere a dăunătorilor pentru furnicile argentiniene. Cofeina ar putea crește eficiența cu care otrava se răspândește într-o colonie înainte ca furnicile să o detecteze.