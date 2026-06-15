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Fenomenele meteo extreme distrug situri istorice: o piramidă antică din Mexic s-a prăbușit

Fenomenele meteorologice extreme și creșterea nivelului mării pun în pericol siturile de patrimoniu prețioase din întreaga lume.
Fenomenele meteo extreme distrug situri istorice: o piramidă antică din Mexic s-a prăbușit
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
15 iun. 2026, 10:50, Life-Inedit
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Un exemplu frapant al acestui fenomen a avut loc în 2024, când o piramidă de piatră din Mexic a cedat în fața unui climat global din ce în ce mai haotic, potrivit ScienceAlert.

În noaptea de 29 iulie, monumentul situat în statul Michoacán, s-a prăbușit brusc sub presiunea ploii neîncetate, peretele său sudic transformându-se într-o grămadă de moloz.

Piramida a fost cândva unul dintre cele mai bine conservate monumente ale civilizației Regatului Michoacán. Se află la Ihuatzio, un sit arheologic remarcabil de bine conservat, care mai conține o altă piramidă, un turn sau o fortăreață și câteva morminte.

A fost ocupat pentru prima dată acum 1.100 de ani de grupuri indigene vorbitoare de limba nahuatl. Mai târziu, a devenit sediul poporului P’urhépechas, singurul imperiu pe care aztecii nu au reușit să-l cucerească. Cultura prosperă și astăzi.

Doar una dintre piramidele de la sit a fost avariată, dar personalul Institutului Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH) a transmis că cel puțin șase dintre „corpurile sale în trepte” sunt în stare de degradare, inclusiv zidul exterior, nucleul și zidul de susținere.

Ei au dat vina pe condițiile meteorologice extreme care au precedat evenimentul.

În iulie 2024, în plină vară a emisferei nordice, ploi torențiale și furtuni au lovit o mare parte din Mexic.

Acest lucru a survenit după cea mai gravă secetă din țară din ultimii 30 de ani. Ploile au devenit atât de rare, încât mai multe lacuri s-au uscat complet.

Oficialii se concentrează pe repararea piramidei

De acolo, prăbușirea a devenit practic inevitabilă. Oficialii se concentrează acum pe repararea structurii piramidei „în favoarea patrimoniului cultural al mexicanilor”.

Este sarcina arheologilor să studieze comportamentul uman din vremuri apuse. Însă, inevitabil, munca lor este afectată și de activitățile umane actuale.

Condițiile meteorologice extreme și creșterea nivelului mării, determinate de schimbările climatice provocate de om, se dovedesc a fi o problemă serioasă pentru siturile importante ale culturilor din trecut.

Recent, arheologii au descoperit că picturile rupestre antice din Oceania se deteriorează odată cu accelerarea schimbărilor climatice.

Iar în 2025, un studiu privind materialele de construcție ale patrimoniului cultural din Europa și Mexic a constatat că, atunci când precipitațiile cresc substanțial, aceste clădiri sunt expuse riscului de deteriorare.

„Un semn rău”

Potrivit lui Tariakuiri Alvarez, care se identifică ca membru în viață al tribului P’urhépecha, strămoșii săi ar fi interpretat prăbușirea piramidei de la Ihuatzio ca un „semn rău”.

Într-o postare pe Facebook, Alvarez a spus că, înainte de sosirea cuceritorilor străini în Mexic, s-a întâmplat ceva similar. Acesta spune că evenimentul s-a datorat faptului că zeii erau „nemulțumiți”.

Cu doar câteva zile înainte ca piramida din Mexic să se prăbușească, și simbolul statului Utah, „Double Arch”, s-a prăbușit. Cauza probabilă a fost schimbarea nivelului apei și a eroziunii.

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