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Filmele istorice îi inspiră pe turiști să plece pe urmele eroilor. Grand Odysseys, tendința anului 2027

Filmele inspirate din legendele Greciei antice și traseele istorice ar putea influența tot mai mult alegerile făcute de turiști în 2027, potrivit unui raport Skyscanner. Aproape jumătate dintre reprezentanții generației Millennials chestionați au declarat că au fost inspirați de filme și seriale plasate în Antichitate, iar unii au ajuns să călătorească pe urmele poveștilor legendare.
Filmele istorice îi inspiră pe turiști să plece pe urmele eroilor. Grand Odysseys, tendința anului 2027
Sursă foto: Captură ecran YouTube / Universal Pictures
Cosmin Pirv
10 oct. 2026, 15:39, Life-Inedit
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Raportul Skyscanner pentru 2027, realizat pe baza cercetărilor în rândul a peste 28.000 de turiști, numește această tendință „Grand Odysseys”, scrie Euronews. Conceptul descrie interesul pentru trasee istorice, ruine antice și locuri asociate unor povești celebre, într-o perioadă în care turiștii caută experiențe care să le ofere o legătură mai profundă cu trecutul.

Trendul a cunoscut deja un succes semnificativ în acest an, datorită, în mare măsură, filmului „Odiseea”, adaptarea de succes a lui Christopher Nolan după poemul epic al lui Homer.

Potrivit datelor, 43% dintre Millennials au fost inspirați de filme și seriale plasate în Antichitate, de la „Troia” la poveștile Greciei antice. Dintre aceștia, 24% au călătorit pe urmele unor astfel de povești, procentul ajungând la 30% în rândul generației Z.

Interesul se reflectă și în mediul online. Vizualizările videoclipurilor despre călătorii inspirate de filme au crescut cu 346% față de anul precedent pe TikTok, potrivit datelor citate în raport.

Printre traseele recomandate pentru turiști în 2027 se numără Cape Drastis, pe insula grecească Corfu, asociată cu tărâmul feacilor din „Odiseea”, zidurile istorice ale orașului chinez Xi’an și Monte Santa Caterina, în insula italiană Favignana.

Lansarea filmului „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, a dus la o creștere spectaculoasă a vânzărilor de cărți inspirate din mitologia greacă și romană. Librăriile și platformele de audiobook au raportat o cerere record pentru poemul lui Homer și alte opere clasice.

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