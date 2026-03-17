Prima pagină » Life-Inedit » General american, acuzat că a uitat hărți secrete într-un tren din Ucraina și că a băut până a căzut în cap

Un general american este acuzat că a uitat hărți secrete într-un tren din Ucraina și că a băut alcool până a căzut în cap. Incidentele ar fi avut loc în anul 2024. O anchetă a Pentagonului ar fi scos la iveală numeroase nereguli grave.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
17 mart. 2026, 09:58, Știri externe

Un general american este acuzat că a uitat hărți secrete într-un tren care circula între Ucraina și Polonia. Nexta susține că o anchetă a Pentagonului a scos la iveală grave erori de comportament ale generalului-maior Antonio Aguto Jr. în timpul călătoriei sale în Europa în 2024.

Conform anchetei, militarul a transportat hărți secrete pe care le-a uitat în tren, în drum spre Polonia. Documentele au fost pierdute mai mult de o zi și au fost căutate de numeroși diplomați. În cele din urmă, un angajat al companiei feroviare ucrainene a găsit hărțile și le-a predat americanilor. Ancheta a mai arătat că generalul a transportat documentele secrete într-un metrou, încălcând protocoalele de securitate.

De asemenea, Aguto este acuzat că la Kiev a suferit o comoție cerebrală după o masă de șase ore cu rachiu din Georgia.

Se pare că bărbatul a căzut o dată în camera sa și de două ori a doua zi. Martorii au spus că părea beat chiar și la întâlnirile cu oficiali militari ucraineni. Generalul a fost spitalizat și trimis la tratament în Germania.

Recomandarea video

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
