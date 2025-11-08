Gestul de neînțeles al unei tinere din India / Fobia de care suferea a adus-o în pragul disperării

Mirmecofobia este teama exagerată, irațională (sau chiar ura) față de furnici.

Este posibil ca cel care suferă de această fobie să manifeste o serie de simptome fiziologice și fizice, de la intensitate redusă la anxietate foarte înaltă.

Pesoana afectată poate avea gânduri intrusive, probleme de somn sau poate să manifeste o incapacitate extremă de a merge în locuri în care știe că sunt furnici.

Transpirația excesivă, creșterea pulsului, atacuri de panică, greață, gură uscată, amețeli, dureri de cap, amorțeală.

Mirmecofobia poate fi rezultatul unor experiențe traumatice din copilărie, care pot fi legate direct de o frică irațională, dar nu este o regulă. Răspunsurile fobice pot fi moștenite sau dobândite, învățate din contexte sociale în care a crescut persoana.

„Te rog să mă ierți, dar eu nu pot trăi cu aceste furnici”

Poate părea excesiv, însă există persoane afectate de frica de furnici, care recurg la gesturi extreme din cauza micilor insecte.

Așa a fost cazul unei indience de 25 de ani, care și-a luat viața, săptămâna aceasta din cauza furnicilor.

Poliția din statul Telangana a descoperit la anchetă că tânăra îi lăsase un bilețel soțului ei, care, la momentul în care aceasta și-a luat viața, nu era acasă. ”Te rog să mă ierți, dar eu nu pot trăi cu aceste furnici”.

Tânăra făcea curat când a descoperit furnici în casă.

Îi era o frică irațională de aceste insecte încă din fragedă copilărie. A făcut tot ce a putut să le evite, toată viața ei.

Soțul ei a descoperit-o când a revenit acasă.