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Greșeală uriașă la o bancă din Austria: un student a primit peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce s-a întâmplat după ce s-a descoperit eroarea

Un student de 25 de ani din Austria a primit din greșeală peste 120.000 de euro de la bancă, deși solicitase doar 12.900 de euro. Tânărul a descoperit eroarea abia după ce a mers la sala de sport și a returnat imediat banii în plus. 
Greșeală uriașă la o bancă din Austria: un student a primit peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce s-a întâmplat după ce s-a descoperit eroarea
Sursă foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
21 oct. 2026, 06:55, Social
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Întâmplarea a avut loc la o sucursală Salzburger Sparkasse din cartierul Gnigl, în orașul austriac Salzburg, și a fost confirmată de televiziunea publică ORF. Protagonistul este Giorgi Bolkvadze, un student georgian în vârstă de 25 de ani, stabilit în Austria pentru studii.

Tânărul avea nevoie de 12.900 de euro pentru a demonstra autorităților austriece că dispune de resurse suficiente pentru a se întreține și a-și păstra dreptul de ședere. Pentru aceasta, împrumutase banii de la un prieten, iar apoi s-a prezentat la bancă pentru a-i retrage și restitui.

A plecat la sala de sport fără să știe că primise o sumă uriașă

La ghișeu s-a produs însă o eroare de proporții. În locul sumei solicitate, angajații i-au înmânat peste 120.000 de euro în numerar. Fără să observe diferența, Giorgi i-a dat banii prietenului său, Giorgi Shavadze, după care a plecat la antrenament.

Giorgi Bolkvadze studentul georgian din Austria, interviu pentru ORF. Sursa foto: captură video ORF

Abia după ce a terminat și a făcut duș a primit telefonul care l-a luat prin surprindere. A aflat că suma retrasă era de aproximativ zece ori mai mare decât cea solicitată. Cei doi prieteni au verificat bancnotele, iar apoi s-au întors imediat la sucursala din Salzburg. Potrivit ORF, au restituit integral surplusul de aproximativ 108.000 de euro.

Banca a recunoscut eroarea. Ce recompensă au primit cei doi

Salzburger Sparkasse a confirmat incidentul și a explicat că suma prea mare fusese eliberată din cauza unei erori umane. Instituția financiară și-a cerut scuze pentru neplăcerile provocate și le-a mulțumit celor doi studenți pentru cooperare. Recompensa a fost însă una neobișnuită: un mic pachet de jeleuri cu însemnele băncii.

Cei doi au povestit întâmplarea pentru televiziunea austriacă, iar imaginile cu pachetul primit au atras atenția publicului. Publicația austriacă Heute relatează că studenții au tratat situația cu umor, deși inițial au fost șocați și îngrijorați de consecințele unei asemenea erori.

Povestea a provocat reacții pe rețelele sociale

Incidentul a devenit subiect de discuție și pe platforma Reddit, unde utilizatorii austrieci au comentat gestul băncii. Unii au considerat că studenții meritau o recompensă mai consistentă pentru restituirea unei sume atât de mari. Alții au subliniat că banii nu le aparțineau și că returnarea lor reprezenta comportamentul firesc, chiar dacă o atenție mai generoasă din partea băncii ar fi fost binevenită.

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