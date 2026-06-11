Ingredientul surpriză care cucerește restaurantele: de ce tot mai mulți chefi aleg algele marine

Considerate una dintre cele mai prietenoase surse de hrană pentru mediu, algele nu necesită teren agricol, apă dulce sau îngrășăminte pentru a se dezvolta.

În plus, acestea absorb dioxid de carbon și produc oxigen prin fotosinteză, potrivit Restaurant Business.

Specialiștii arată că algele conțin între 10% și 30% proteine raportat la greutatea uscată și furnizează toți aminoacizii esențiali organismului.

De la sushi la restaurante de lux

Deși sunt asociate în special cu bucătăria asiatică, algele marine sunt folosite tot mai frecvent și în restaurante occidentale.

În Japonia și Coreea de Sud, kombu, wakame și nori reprezintă ingrediente de bază pentru supe, sosuri și preparate tradiționale.

În Statele Unite, numeroși bucătari folosesc acum algele pentru a adăuga aromă și profunzime preparatelor.

„Folosesc dashi în aproape orice preparat”, spune Aaron Chang, chef al unui restaurant coreean din New York.

Acesta susține că supa preparată din alge oferă un gust mai curat și mai intens decât fondurile clasice de carne sau pește.

La rândul său, chef Joe Anthony afirmă că dashi este unul dintre puținele preparate ale căror beneficii pot fi resimțite imediat.

„Îl pregătesc frecvent pentru familia mea”, spune bucătarul american.

Un aliment vechi de peste un miliard de ani

Algele nu sunt plante, ci forme de alge care au apărut pe Pământ cu mult înaintea animalelor și a vegetației terestre.

Pe lângă conținutul ridicat de proteine, acestea sunt bogate în fibre, vitaminele A, C și K, precum și în minerale esențiale, inclusiv iod, fier și calciu.

Nutriționiștii subliniază că proteinele din alge sunt ușor de digerat și reprezintă o alternativă atractivă la sursele tradiționale.

O industrie aflată în plină expansiune

Cererea pentru alge marine stimulează investițiile în acvacultură.

În Alaska, una dintre regiunile care dezvoltă rapid această industrie, producția de kelp a depășit 344.000 de livre în 2025.

Autoritățile și producătorii estimează că sectorul ar putea ajunge la o valoare de 100 de milioane de dolari în următorul deceniu.

Pentru mulți chefi, algele nu mai sunt o curiozitate culinară.

„Le folosim la fel cum folosim sarea sau ierburile aromatice”, spune Mandy Dixon, proprietara unui complex turistic din Alaska.

Ea consideră că algele marine reprezintă unul dintre cele mai sustenabile alimente disponibile în prezent.

Tot mai mulți bucătari împărtășesc această opinie, transformând ingredientul venit din ocean într-un element obișnuit al gastronomiei moderne.