Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat

Un conac magnific de lângă Aeroportul Heathrow, Londra, cândva reședința unui rege, este acum abandonat, potrivit Express. Stanwell Place a fost cândva reședința regelui Faisal al II-lea al Irakului și a găzduit întâlniri cruciale de planificare a Zilei Z în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Proprietatea a fost abandonată în 1958 și, ulterior, a fost vândută pe porțiuni.

Britanicii spun că Stanwell Place este cea mai necunoscută proprietate din Anglia care a aparținut unui rege. Casa este situată în satul Stanwell și, la fel ca parcul din jur, a fost construită în secolul al XVII-lea. La început proprietatea cuprindea un conac și ferme cu terenurile aferente. La începutul secolului al XX-lea, secțiuni ale proprietății au fost vândute și transformate în ferme mai mici.

În 1933, Stanwell Place a fost achiziționată de inginerul John Gibson. El a jucat un rol important fiind implicat în operațiuni secrete din al Doilea Război Mondial. Proprietatea sa a devenit locul de desfășurare a două întâlniri vitale înainte de Ziua Z și debarcările din Normandia. Stanwell Place a găzduit numeroase personalități, inclusiv eroi de război și comandanți militari americani de rang înalt.

După moartea lui Gibson, în 1947, fiii săi au vândut o mare parte din proprietate. O parte importantă a fost cumpărată de regele Faisal al II-lea al Irakului. La acea vreme, Faisal avea doar 13 ani și era pe cale să-și înceapă studiile la Școala Harrow. Regele irakian prețuia vizitele în Anglia, unii locuitori păstrând încă amintiri plăcute despre Faisal și rudele sale.

Faisal a avut un sfârșit tragic în urma unei lovituri de stat în Irak în 1958. După asasinarea regelui Faisal, proprietatea Stanwell Place a fost abandonată. Terenurile au fost cumpărate pentru extracția de pietriș în anii 1960.