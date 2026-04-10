Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat

Un conac impresionant de lângă Londra are o istorie surprinzătoare. Construit în urmă cu sute de ani, a găzduit persoane și întâlniri importante. Apoi, a aparținut unui rege, dar de zeci de ani este abandonat.
Petru Mazilu
10 apr. 2026, 08:32, Știri externe

Un conac magnific de lângă Aeroportul Heathrow, Londra, cândva reședința unui rege, este acum abandonat, potrivit Express. Stanwell Place a fost cândva reședința regelui Faisal al II-lea al Irakului și a găzduit întâlniri cruciale de planificare a Zilei Z în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Proprietatea a fost abandonată în 1958 și, ulterior, a fost vândută pe porțiuni.

Britanicii spun că Stanwell Place este cea mai necunoscută proprietate din Anglia care a aparținut unui rege. Casa este situată în satul Stanwell și, la fel ca parcul din jur, a fost construită în secolul al XVII-lea. La început proprietatea cuprindea un conac și ferme cu terenurile aferente. La începutul secolului al XX-lea, secțiuni ale proprietății au fost vândute și transformate în ferme mai mici.

În 1933, Stanwell Place a fost achiziționată de inginerul John Gibson. El a jucat un rol important fiind implicat în operațiuni secrete din al Doilea Război Mondial. Proprietatea sa a devenit locul de desfășurare a două întâlniri vitale înainte de Ziua Z și debarcările din Normandia. Stanwell Place a găzduit numeroase personalități, inclusiv eroi de război și comandanți militari americani de rang înalt.

După moartea lui Gibson, în 1947, fiii săi au vândut o mare parte din proprietate. O parte importantă a fost cumpărată de regele Faisal al II-lea al Irakului. La acea vreme, Faisal avea doar 13 ani și era pe cale să-și înceapă studiile la Școala Harrow. Regele irakian prețuia vizitele în Anglia, unii locuitori păstrând încă amintiri plăcute despre Faisal și rudele sale.

Faisal a avut un sfârșit tragic în urma unei lovituri de stat în Irak în 1958. După asasinarea regelui Faisal, proprietatea Stanwell Place a fost abandonată. Terenurile au fost cumpărate pentru extracția de pietriș în anii 1960.

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
Gandul
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Cancan
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport
Călin Georgescu și Horațiu Potra vor fi judecați chiar și fără declarațiile anulate în dosarul loviturii de stat. Instanța: „Excluderea unor probe nu echivalează cu nulitatea rechizitoriului”
Libertatea
Produsul de Paște care se face dintr-un singur ingredient. Este unul dintre preferații românilor
CSID
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Promotor