Iubitul cântăreţei Mariah Carey a aşteptat a doua zi de Crăciun pentru a anunţa despărţirea

Mariah Carey şi Bryan Tanaka s-au despărţit după 7 ani de relaţie, notează Insider.

Într-o postare pe Instagram, Tanaka a scris că despărţirea a fost "amiabilă" şi şi-a arătat aprecierea pentru cântăreaţa premiată cu Grammy, cu care a lucrat ca dansator şi director de creaţie.

"Cu emoţii amestecate, împărtăşesc această actualizare personală privind despărţirea mea amiabilă de Mariah Carey după şapte ani extraordinari împreună", a scris el: "Decizia noastră de a porni pe căi diferite este reciprocă şi, în timp ce navigăm pe aceste drumuri separate, o facem cu un respect profund şi un sentiment copleşitor de recunoştinţă pentru timpul nepreţuit pe care l-am împărtăşit. Amintirile pe care le-am creat şi colaborările artistice rămân în inima mea pentru totdeauna".

Tanaka şi Carey s-au cunoscut când Tanaka s-a alăturat turneului The Adventures of Mimi din 2006 ca dansator de rezervă.

Cântăreaţa a confirmat pentru prima dată relaţia lor pentru AP în 2017.

Zvonurile despre despărţirea lor au început să apară online luna trecută, când fanii au observat că Tanaka nu i s-a alăturat lui Carey în turneul ei Merry Christmas One and All.

Carey nu a făcut încă declaraţii.

În schimb, Carey a fost ocupată pe reţelele de socializare cu promovarea turneului său, care s-a încheiat pe 17 decembrie.

Marţi, cântăreaţa a postat un mesaj prin care îşi împărtăşeşte recunoştinţa faţă de fani pentru că hitul ei de Crăciun "All I Want for Christmas is You" a ajuns din nou pe primul loc în topul Billboard Hot 100 pentru al patrulea an consecutiv. De asemenea, Carey a sărbătorit doborârea recordului Spotify pentru cele mai multe difuzări de melodii într-o singură zi.