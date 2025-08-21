„Superalimentul” care ar putea salva albinele și spori securitatea alimentară globală

Experții spun că tulpina de drojdie va ajuta albinele să trăiască mai mult, întrucât agricultura intensivă și criza climatică le privează pe insecte de flori și polen.

Se speră că această descoperire va stopa declinul populațiilor de albine sălbatice, care sunt polenizatori importanți. Ele contribuie la producția a cel puțin 70% din principalele culturi globale, precum migdalele, merele și cireșele.

Însă declinul sever, cauzat de deficiențe nutriționale, schimbări climatice, infestări cu acarieni, boli virale și pesticide, reprezintă o amenințare semnificativă pentru securitatea alimentară și biodiversitate, potrivit Independent.

Oamenii de știință din Oxford au modificat genetic o tulpină de drojdie numită Yarrowia lipolytica pentru a produce nutrienți vitali numiți steroli, care lipsesc din înlocuitorii artificiali de polen folosiți de apicultori.

Suplimentele comerciale, fabricate din făină proteică, zaharuri și uleiuri, nu conțin compușii sterolici adecvați.

Drojdia îmbogățită face minuni

După o perioadă de testare de trei luni, oamenii de știință au descoperit că coloniile hrănite cu drojdie îmbogățită cu steroli au crescut de până la 15 ori mai multe larve până la stadiul viabil de pupă, în comparație cu coloniile hrănite cu diete controlate, și au crescut puietul pentru o perioadă semnificativ mai lungă.

„Utilizarea acestei metode pentru a încorpora suplimente de steroli în înlocuitorii de polen va permite coloniilor de albine să producă puiet în absența polenului floral”, au scris ei în revista Nature.

„Dietele optimizate create folosind această tulpină de drojdie ar putea, de asemenea, reduce concurența dintre speciile de albine pentru accesul la resursele florale naturale și ar putea stopa declinul populațiilor de albine sălbatice”.

Cercetătorii au concluzionat că dieta pe bază de drojdie oferă albinelor toate substanțele nutritive, sub formă de șase steroli, de care au nevoie pentru a supraviețui.

Autoarea principală, Elynor Moore, a declarat: „Pentru albine, diferența dintre dieta îmbogățită cu steroli și hrana convențională pentru albine ar fi comparabilă cu diferența pentru oameni între consumul de mese echilibrate, complete din punct de vedere nutrițional, și consumul de mese lipsite de nutrienți esențiali, cum ar fi acizii grași esențiali”.

„ Folosind fermentarea de precizie, suntem acum capabili să oferim albinelor o hrană personalizată, completă din punct de vedere nutrițional la nivel molecular”.

Sterolii sunt greu de reprodus, astfel încât experții care au petrecut 15 ani dezvoltându-i au declarat că succesul studiilor clinice a fost o realizare uriașă.

Ei spun că sunt necesare studii clinice suplimentare la scară largă pentru a evalua efectele pe termen lung asupra sănătății coloniei și eficacității polenizării, dar că suplimentul ar putea fi disponibil pentru fermieri în termen de doi ani.