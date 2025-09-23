Adrian Câciu: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită pentru șase luni

Adrian Câciu a postat, marți, pe Facebook, faptul că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită pentru șase luni.

„Sunt convins că cei care au mințit că exista deja o altă decizie a coaliției de guvernare nu vor recunoaște că au mințit, în direct, un întreg popor! Așa cum sunt convins că cei care au spus că e o măsură proastă ne vor spune că e foarte bună! Conteaza mai puțin! Ceea ce contează este să nu uiți niciodată de ce și, mai ales, pentru cine faci politică și să lupți pentru cei care te votează”, spune Câciu.

El le indică celor care au alte păreri să „le expună în alte foruri”.

Înainte de ședința coaliției, președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a amintit că măsura a fost de la început una temporară, însă nu exclude o eventuală prelungire. „Dacă sunt argumente suficiente în acest sens, nu cred că cineva nu și-ar dori să prelungească o măsură care ajută consumatorii, dar vă reamintesc că această măsură nu este benefică pentru piața din România în general”, a spus acesta.

În schimb, social-democrații insistă pentru continuarea plafonării și au depus deja un amendament în Senat pentru prelungirea cu cel puțin trei luni a măsurii.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a subliniat că măsura nu implică cheltuieli bugetare și îi protejează în special pe cei cu venituri mici și medii: „Pur și simplu este o măsură de protecție a oamenilor împotriva valului de scumpiri care ne va aștepta în această perioadă”, a precizat Zamfir.

Subiectul plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost dezbătut săptămâna trecută în ședința coaliției de guvernare, însă o decizie finală a fost amânată pentru săptămâna aceasta, după ce liderii PNL au cerut timp suplimentar de analiză.

Premierul Ilie Bolojan a solicitat un răgaz de o săptămână, argumentând că este un subiect nou, care necesită studierea documentelor prezentate și solicitarea de date suplimentare, după ce PSD a prezentat un document din care reieșea că eliminarea prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază ar duce la majorarea inflației, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.