Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea în UE a acestuia

Greenpeace Franța solicită interzicerea în industria alimentară a hexanului, un solvent derivat din distilarea petrolului utilizat în special pentru extracția uleiurilor vegetale, potrivit Le Figaro.

„Greenpeace Franța solicită autorităților publice franceze și europene să își asume responsabilitatea și să ia măsuri imediate pentru a proteja sănătatea populației și a pune capăt utilizării acestui solvent periculos”, a cerut organizația într-un comunicat de presă.

Organizația a redactat un raport după un an de investigații și analize de laborator.

„Dintre cele 56 de produse alimentare testate, 36 conțin reziduuri de hexan, inclusiv uleiuri, unt, lapte, inclusiv lapte praf pentru sugari și pui”, scrie în raport.

Cantitățile detectate, între 0,05 și 0,08 mg/kg pentru uleiurile testate, sunt mult sub pragurile de reglementare de 1 mg/kg. Cu toate acestea, Greenpeace denunță „reglementări învechite și slabe, bazate pe studii care datează din 1996 și furnizate chiar de producători”. În luna mai a anului trecut, Comisia Europeană a însărcinat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) cu reevaluarea „siguranței utilizării hexanului” în industria alimentară. În Franța, o comisie parlamentară urmează să analizeze impactul hexanului asupra sănătății oamenilor.

Hexanul este un solvent derivat din petrol, utilizat frecvent în industria alimentară pentru extragerea uleiurilor din semințe precum soia, rapiță și floarea-soarelui. Procesul implică amestecarea semințelor zdrobite cu hexan, care extrage eficient uleiul. Ulterior, uleiul trece prin etape de rafinare care elimină aproape complet hexanul înainte de a ajunge pe rafturile magazinelor.