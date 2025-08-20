O profesoară din Elveția a primit din greșeală 30.000 de euro și refuză să îi restituie

Incidentul ar fi putut trece neobservat dacă fosta învățătoare nu ar fi cerut un certificat de muncă fostului angajator. Atunci, autoritățile au descoperit incidentul. Deși și-a părăsit funcția din 2020, profesoara a continuat să primească salariul timp de aproape un an și jumătate.

În fața justiției, inculpata a recunoscut că a cheltuit banii, inclusiv pentru achiziția unui autovehicul, și a susținut că nu are mijloace pentru a-i restitui. Ea a afirmat că nu a observat continuarea plăților, argument respins de judecători.

Inițial, orașul ceruse rambursarea integrală a 36.000 de franci, aproape 38.000 de euro. Un prim recurs a redus suma la 30.272 de franci. Fosta profesoară a contestat decizia până la tribunalul federal, cea mai înaltă instanță judiciară elvețiană, întârziind plata. Sentința este acum definitivă. Va trebui să returneze integral cei 30.272 de franci și să plătească 2.000 de franci cheltuieli de judecată.