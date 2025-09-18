Jaden Smith se mută la Paris ca director creativ al colecției masculine a casei Christian Louboutin

Într-un articol amplu în care Louboutin și Smith confirmă știrea, Women’s Wear Daily a declarat că fondatorul brandului de încălțăminte cu talpă roșie va continua să supravegheze divizia sa pentru bărbați, în timp ce Smith, în vârstă de 27 de ani, se va ocupa de partea creativă a încălțămintei, articolelor din piele și accesoriilor, precum și de dezvoltarea campaniilor, evenimentelor și experiențelor imersive.

Smith își va prezenta primele creații la Paris, în ianuarie, în cadrul săptămânii modei masculine. El va superviza patru colecții pe an.

„Este cea mai mare onoare din viața mea și simt o presiune enormă pentru a fi la înălțimea a tot ceea ce a făcut Christian pentru casă și pentru a mă ridica la înălțimea unui rol atât de important”, a declarat actorul și rapperul, fiul lui Will Smith și Jada Pinkett Smith.

Louboutin a declarat că Smith a fost singurul candidat pentru acest post.

Numirea lui Smith, a spus Louboutin, îi va lăsa spațiu pentru a-și dezvolta afacerea cu produse pentru femei. El speră să profite de puterea de star a lui Smith și de cei aproape 20 de milioane de urmăritori de pe Instagram pentru a revigora categoria de produse pentru bărbați. Aceasta reprezintă 24% din afacere, dar a înregistrat o scădere.

„Are un mod de a vedea lucrurile, de a le digera, de a le transforma, care se potrivește perfect cu modul meu de a funcționa”, a spus Louboutin.