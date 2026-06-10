Localitatea fantomă. O fostă comunitate înfloritoare a fost abandonată în urma unui accident aviatic

Localitatea fantomă se numește Goussainville-Vieux Pays și se află la doar 30 de minute de capitala Franței, potrivit Express. Comunitatea liniștită, cu străzi pitorești și case tradiționale, s-a confruntat cu o tragedie în anul 1973.

În timpul Salonului Aeronautic de la Paris, un avion de linie sovietic care efectua manevre demonstrative s-a prăbușit peste localitate. Impactul a fost devastator. Accidentul s-a soldat cu moartea a 14 persoane, dintre care șase membri ai echipajului. De asemenea, 15 locuințe și școala au fost distruse.

Locuitorii au încercat să își revină după tragedie, însă problemele nu s-au oprit. În 1974, la doar un an după accident, a fost inaugurat Aeroportul Charles de Gaulle, unul dintre cele mai importante și aglomerate din lume.

Goussainville-Vieux Pays se află direct sub culoarul de zbor al aeronavelor care decolează și aterizează la Paris. Zgomotul constant al avioanelor a devenit o sursă permanentă de disconfort pentru localnici, dar și o amintire dureroasă a accidentului care marcase comunitatea.

Localitatea a fost abandonată treptat

Ca urmare, tot mai mulți locuitori au ales să plece. Deoarece nu exista interes, numeroase case au rămas goale. Autoritățile franceze au cumpărat peste 100 de locuințe abandonate și au promis că se vor ocupa de întreținerea acestora. În realitate, numeroase clădiri au fost lăsate să se degradeze.

În prezent, Goussainville-Vieux Pays este o localitate fantomă. Casele părăsite sunt în ruină, iar zidurile sunt acoperite de graffiti.

Printre cele mai impresionante construcții rămase în picioare este un vechi conac, aflat în mijlocul unei grădini neîngrijite. Singurele semne de viață vin de la turiștii atrași de povestea comunității.