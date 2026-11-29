Mușcatele pot înflori și iarna dacă sunt mutate la timp, când temperaturile de noapte scad sub 10 grade. Le trebuie între 15 și 20 de grade și cel puțin 5–6 ore de lumină pe zi, iar dacă lumina naturală nu ajunge, ajută o lampă pentru plante.

Ghivecele nu se așează niciodată lângă calorifer sau în curent de aer rece. Se udă doar când primii 2–3 centimetri de pământ s-au uscat, iar apa din farfurioară se aruncă mereu.

Florile ofilite se taie cu tot cu codiță, iar îngrășământul se adaugă doar cât timp planta mai crește.

Sfaturile despre cum îți păstrezi mușcatele înflorite iarna, în articolul publicat de Mediafax Italia.