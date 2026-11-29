PVC-ul este folosit la fabricarea țevilor, ramelor de ferestre și a unor produse de uz cotidian, însă reciclarea sa este dificilă din cauza clorului și a aditivilor pe care îi conține, potrivit Science Daily. Noua metodă presupune introducerea plasticului într-un solvent, alături de triclorură de aluminiu și alfa-olefine, apoi încălzirea amestecului la aproximativ 70 de grade Celsius timp de trei ore.

În urma procesului se obține polialfaolefină, un compus utilizat ca ingredient de bază în uleiurile sintetice de motor. Aceste lubrifiante sunt apreciate pentru stabilitatea lor și pentru capacitatea de a funcționa într-un interval larg de temperaturi, fiind folosite inclusiv la fabricarea uleiurilor de înaltă performanță.

Cercetarea, publicată în revista Nature, a fost coordonată de Guoliang „Greg” Liu, chimist și inginer chimist la Virginia Tech. Ideea a pornit de la experimente anterioare în care echipa a încercat să transforme alte tipuri de plastic în produse utile. Primele încercări de modificare a structurii PVC-ului au dus la obținerea unor materiale moi și lipicioase, astfel că cercetătorii au decis să fragmenteze lanțurile polimerice în segmente mai mici.

Performanța lubrifiantului obținut a fost evaluată de cercetători de la Texas A&M, iar specialiștii de la Caltech au contribuit la analiza chimică și la modelarea procesului. Echipa a demonstrat, deocamdată, că metoda funcționează în laborator. Următoarea provocare este extinderea producției la scară industrială.