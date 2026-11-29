Gastronomia chinezească, a cărei imensă diversitate s-a răspândit pe tot globul, se alătură altor bucătării național, precum cea franceză, japoneză, mexicană și italiană, care sunt deja înscrise pe prestigioasa „Listă Reprezentativă”.

Potrivit AFP, un comitet al ONU a examinat un număr de 62 de nominalizări, la reuniunea sa anuală.

Această înscriere a „cunoștințelor și practicilor poporului chinez în prepararea și consumul alimentelor” include diverse tehnici de gătit (mânuirea cuțitului, gătirea la abur, fermentarea etc.), ustensile (wok, bețișoare etc.) și obiceiuri înconjurătoare (mese zilnice, mese festive etc.).

„Printr-o practică îndelungată, poporul chinez a dezvoltat o filozofie ecologică care pune accentul pe armonia dintre umanitate și natură, o tradiție alimentară sănătoasă și o filozofie culinară care armonizează cele cinci gusturi (acru, dulce, amar, picant, sărat)”, se arată în dosarul de nominalizare.

Ce alte tradiții vor fi examinate

De asemenea, vor fi examinate și alte tradiții culinare specifice, de la pâinea cu susan din Ierusalim, la ka’ak Al-Quds, baclavaua sau sosurile tradiționale din culturile mayașe.

Anul acesta, nu mai puțin de 18 nominalizări sunt multinaționale, cum ar fi cea depusă de 16 țări arabe, axată pe oud, celebrul instrument oriental cu coarde ale cărui melodii caracteristice rezonează în cafenele, la nunți și în coloanele sonore ale filmelor.

Mai multe țări din Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan), Iran, Azerbaidjan, Turcia și Mongolia și-au unit, de asemenea, forțele pentru a-și simți munca recunoscută.

Ucraina, Polonia și Lituania își prezintă împreună tradițiile de Ajunul Crăciunului. Polonia, Austria și Luxemburg promovează sărbătorile Zilei Sfintei Barbara, al cărei clasament va coincide cu data acestui festival al mineritului, pe 4 decembrie.

Patru state africane vor avea prima lor inscripție: Lesotho cu emblematica pălărie conică mokorotlo care împodobește steagul național, Sudanul de Sud cu ritul funerar yigga, Eswatini și festivalul său din jurul fructului marula și Tanzania cu muzică singeli.

Un „sport al rezistenței”

A 21-a sesiune a comitetului ONU va marca, de asemenea, recunoașterea „tenisului de stradă” din insula caraibiană Barbado.

Sportul a apărut în anii 1930, când era o colonie britanică, ca răspuns la excluderea locuitorilor din Barbados de culoare din cluburile de tenis pe iarbă. Aceștia au conceput o versiune a sportului jucat pe un teren desenat cu cretă pe asfalt sau beton, folosind o minge de tenis fără fetru, rachete din lemn masiv și o fileu joasă și rezistentă. Acest „sport al rezistenței” a devenit o sursă de mândrie națională, potrivit sursei citate.