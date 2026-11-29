Pisicile au o temperatură corporală mai ridicată decât oamenii.

Potrivit Blic, ele caută în mod natural locuri calde pentru a se simți confortabil și a conserva energie.

Astfel, poala omului este o sursă ideală de căldură. Temperatura corpului oferă pisicii o căldură confortabilă și constantă, similară cu un loc însorit lângă fereastră sau un calorifer cald.

Pe lângă căldură, poala stăpânului îi oferă pisicii un sentiment de siguranță. Într-un loc ridicat, se simte protejată de potențialele amenințări din mediul înconjurător. Hainele moi și poziția calmă a stăpânului creează un refugiu confortabil și sigur, unde pisica se poate relaxa.

Un semn că pisica ta are încredere în tine

De asemenea, faptul că pisica stă la tine în brațe este un semn clar de încredere.

În această poziție, ea este vulnerabilă și arată că se simte complet în siguranță cu tine. Acest comportament este adesea însoțit de tors și o acțiune specifică din picioare, numită adesea „făcut de biscuiți”, atunci când frământă alternativ cu lăbuțele.

Ele sunt comportamente pe care pisoii le manifestă în timp ce sug și care la vârsta adultă sunt o expresie a mulțumirii și a unei legături profunde cu stăpânul lor.

Mai mult, în momentul în care pisica ta se așează la tine în brațe, ea își marchează în același timp teritoriul. Acesta nu este un semn de posesivitate în sensul uman, ci o modalitate prin care pisica își creează sentimentul unui mediu familiar și sigur.

Bătaia inimii și respirația stăpânului au un efect liniștitor

Sunetele ritmice ale corpului uman, cum ar fi bătăile inimii și respirația, pot avea un efect calmant asupra pisicilor. Aceste sunete și vibrații blânde le amintesc de siguranța pe care o simțeau alături de mamă și pui la cea mai fragedă vârstă.

Mai mult, dacă pisica primește un răspuns pozitiv, cum ar fi mângâieri sau laude de fiecare dată când se așază în poala ta, este probabil să repete comportamentul, potrivit aceleiași surse.