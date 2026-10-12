„Lumea extraterestră” ascunsă sub România: peștera în care viața prosperă fără lumina Soarelui

În întuneric total și într-o atmosferă greu de suportat pentru oameni, viața a găsit o soluție neobișnuită: energia nu vine de la Soare, ci din reacții chimice, notează portalul francez Espèces-menacées.fr.

O lume izolată sub litoralul românesc

Descoperită la sfârșitul anilor ’80 în apropiere de Mangalia, Peștera Movile a rămas separată de mediul exterior timp de peste cinci milioane de ani. Straturile de argilă și calcar au funcționat ca o barieră naturală, permițând dezvoltarea unui ecosistem cu caracteristici excepționale.

Izolarea îndelungată a favorizat apariția unor specii endemice, adaptate unor condiții care ar fi ostile pentru majoritatea organismelor de la suprafață. Tocmai fragilitatea acestui univers face ca accesul oamenilor să fie sever restricționat.

Viața care nu are nevoie de lumina Soarelui

Una dintre particularitățile majore ale peșterii este modul în care funcționează lanțul trofic. În ecosistemele obișnuite, lumina solară și fotosinteza stau la baza producerii materiei organice. În subteranul de lângă Mangalia, rolul principal revine însă bacteriilor chemoautotrofe.

Aceste microorganisme utilizează energia obținută prin oxidarea sulfului și a altor compuși chimici. Bacteriile formează pelicule care devin hrană pentru nevertebrate, acestea fiind, la rândul lor, consumate de organisme mai mari.

Practic, întregul ecosistem poate funcționa în absența luminii solare.

Creaturi adaptate întunericului total

Milioanele de ani petrecute în asemenea condiții și-au pus amprenta și asupra faunei. Unele viețuitoare au ochii atrofiați, sunt depigmentate sau aproape translucide, iar altele au dezvoltat antene mai lungi, utile pentru orientarea în întuneric.

Printre organismele întâlnite se numără izopode, miriapode, păianjeni, lipitori și colembole. Unele au un metabolism lent, o adaptare importantă într-un mediu în care resursele sunt limitate.

Nici atmosfera nu seamănă cu cea de la suprafață. Aerul este foarte umed, sărac în oxigen și bogat în dioxid de carbon, iar prezența hidrogenului sulfurat îl face periculos pentru oameni.

De la Mangalia la căutarea vieții extraterestre

Importanța Peșterii Movile depășește biodiversitatea României. Ecosistemul le oferă oamenilor de știință un model pentru studierea modului în care viața poate supraviețui fără lumină, dar și pentru înțelegerea evoluției speciilor în condiții de izolare extremă.

Astfel de mecanisme prezintă interes inclusiv pentru astrobiologie: dacă organismele pot forma ecosisteme bazate pe energie chimică în subteranul Terrei, cercetătorii pot lua în calcul existența unor procese asemănătoare în medii fără lumină de pe alte corpuri cerești.

Tocmai valoarea sa științifică impune protejarea strictă a peșterii. Introducerea accidentală a unor microorganisme din exterior sau modificarea condițiilor de temperatură și apă ar putea afecta un echilibru biologic construit în milioane de ani.