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Marte ar putea avea o lume subterană / Noile descoperiri schimbă căutarea vieții pe Planeta Roșie

Ascunsă sub roca marțiană s-ar putea afla o lume pe care nimeni nu a explorat-o până acum. Cercetătorii spun că au identificat opt posibile intrări către peșteri formate de apă, considerate ținte importante pentru viitoarele misiuni pe Marte.
Marte ar putea avea o lume subterană / Noile descoperiri schimbă căutarea vieții pe Planeta Roșie
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Luiza Moldovan
29 iun. 2026, 12:05, Life-Inedit
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O echipă internațională de cercetători susține că a identificat ceea ce ar putea fi primele peșteri carstice de pe Marte, o descoperire care deschide noi perspective în căutarea vieții pe Planeta Roșie și în pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman.

Studiul, publicat în The Astrophysical Journal Letters și prezentat de Phys.org, descrie opt depresiuni circulare situate în regiunea Hebrus Valles, din nordul planetei.

Prima dovadă a unei peșteri carstice pe Marte

Potrivit autorilor, acestea ar putea reprezenta intrări către peșteri subterane formate prin dizolvarea rocilor de către apă, un proces asemănător celui care stă la baza formării peșterilor carstice de pe Pământ.

Până în prezent, majoritatea cavităților identificate pe Marte erau considerate tuburi de lavă rezultate în urma activității vulcanice.

Noua cercetare sugerează însă existența unui tip complet diferit de peșteri, create de circulația apei în subsolul marțian cu miliarde de ani în urmă.

Dacă ipoteza va fi confirmată, ar fi prima dovadă a unor peșteri carstice pe Marte.

Peșterile subterane ar putea oferi un mediu mult mai stabil

Cercetătorii au analizat imagini de înaltă rezoluție și date mineralogice obținute de sonde spațiale, constatând că zona este bogată în carbonați și sulfați – roci care pot fi dizolvate de apă.

Modelele tridimensionale realizate pentru cele opt depresiuni indică faptul că acestea s-ar fi format prin prăbușirea plafonului unor cavități subterane și nu în urma impactului meteoriților sau a proceselor vulcanice.

O astfel de lume subterană ar putea reprezenta unul dintre cele mai promițătoare locuri pentru căutarea urmelor de viață.

Spre deosebire de suprafața planetei, expusă radiațiilor intense, furtunilor de praf și variațiilor extreme de temperatură, peșterile ar putea oferi un mediu mai stabil și mai bine protejat, favorabil conservării unor eventuale urme biologice.

Interesul pentru explorarea subsolului marțian este tot mai mare

Autorii studiului avertizează însă că, deocamdată, existența acestor peșteri nu este confirmată direct.

Structurile identificate sunt considerate candidate promițătoare, iar natura lor va trebui verificată de viitoare misiuni robotice sau cu echipaj uman.

Descoperirea vine într-o perioadă în care interesul pentru explorarea subsolului marțian este tot mai mare.

Oamenii de știință consideră că regiunile aflate sub suprafața planetei ar putea păstra cele mai valoroase indicii despre trecutul geologic al lui Marte și despre posibilitatea ca planeta să fi găzduit cândva forme primitive de viață.

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