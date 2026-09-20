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Medicamentele care taie pofta de mâncare lovesc restaurantele. Unul din opt localuri reclamă mai puțini clienți

Popularitatea în creștere a medicamentelor pentru slăbit începe să fie resimțită dincolo de cabinetele medicale și farmacii. Restaurantele și puburile din Marea Britanie spun că noile tratamente modifică inclusiv felul în care clienții ies în oraș și consumă.
Medicamentele care taie pofta de mâncare lovesc restaurantele. Unul din opt localuri reclamă mai puțini clienți
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
20 sept. 2026, 07:10, Life-Inedit
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Aproximativ 16% dintre puburile, barurile, restaurantele și hotelurile incluse într-un sondaj realizat în Scoția consideră că numărul vizitelor a scăzut pe fondul popularității medicamentelor pentru slăbit, relatează The Independent.

Studiul Scottish Licensed Trade Association (SLTA) a inclus 300 de companii din industria ospitalității. Alte 22% dintre firme au observat că oamenii au devenit mai selectivi în privința produselor pe care le comandă.

Fenomenul este pus în legătură cu răspândirea tratamentelor din categoria agoniștilor receptorilor GLP-1. Aproximativ 1,6 milioane de adulți din Regatul Unit utilizează astfel de medicamente.

Acestea imită acțiunea unui hormon natural implicat în reglarea glicemiei, apetitului și digestiei, reducând senzația de foame și încetinind digestia. Industria ospitalității susține că efectele se reflectă acum și în comportamentul consumatorilor.

Medicamentele pentru slăbit sunt doar una dintre probleme

Situația financiară dificilă a restaurantelor și puburilor nu poate fi pusă însă exclusiv pe seama tratamentelor GLP-1.

Raportul SLTA arată că industria se confruntă simultan cu majorarea costurilor și cu reducerea veniturilor disponibile ale consumatorilor. În total, 58% dintre firmele intervievate au declarat că afacerile lor sunt în declin.

Campionatul Mondial de fotbal a oferit o gură de oxigen temporară: aproximativ două treimi dintre respondenți au raportat o creștere a vânzărilor în perioada competiției. Jocurile Commonwealth-ului de la Glasgow nu ar fi produs însă un efect similar pentru puburi și baruri.

Există și un indicator ceva mai optimist. Aproximativ 71% dintre firme se așteaptă să încheie perioada fie pe profit, fie la pragul de rentabilitate, comparativ cu 63% în sondajul realizat în timpul iernii.

Industria cere taxe mai mici

Reprezentanții sectorului spun că firmele din Scoția sunt afectate suplimentar de costurile ridicate cu energia și de taxele comerciale.

Directorul SLTA, Colin Wilkinson, cere guvernului britanic să urmeze exemplul Irlandei și să reducă TVA pentru industria ospitalității. Organizația propune o cotă de 10%, argumentând că profitabilitatea localurilor rămâne o problemă majoră.

Trezoreria britanică nu s-a angajat să adopte măsura, precizând că deciziile fiscale sunt anunțate în cadrul evenimentelor bugetare.

Datele din Scoția oferă însă un indiciu asupra unei transformări care ar putea deveni relevantă și pentru industria HoReCa din alte țări europene, pe măsură ce tratamentele GLP-1 devin mai răspândite: medicamentele concepute pentru controlul greutății pot modifica nu doar cât mănâncă oamenii, ci și unde și cât de des aleg să consume în oraș.

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