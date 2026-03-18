Neanderthalienii foloseau smoală ca antibiotic pentru a preveni infecțiile

Cu toate acestea, există dovezi că această substanță neagră și lipicioasă avea și o serie de alte întrebuințări, iar noi cercetări sugerează că neanderthalienii ar fi putut chiar să-și trateze rănile cu ea pentru a preveni infectarea acestora, potrivit IFL Science.

Distilat din scoarța de mesteacăn, gudronul de mesteacăn, cunoscut și sub numele de smoală, a fost identificat în situri neanderthaliene datând de cel puțin 180.000 de ani.

Acesta a fost folosit și de Homo sapiens din antichitate și continuă să fie utilizat de unele comunități indigene și în prezent.

Bacterii cunoscute în prezent, tratate cu gudron de meastecăn

Poporul Mi’kmaq din estul Canadei și poporul Saami din Laponia, de exemplu, sunt cunoscuți pentru faptul că folosesc extracte de gudron de mesteacăn pentru a preveni infectarea rănilor cu bacterii gram-pozitive, precum Staphylococcus aureus.

Acestea se numără printre cele mai comune bacterii care infectează rănile și se deosebesc de rudele lor gram-negative prin faptul că nu au o membrană exterioară suplimentară care să le protejeze de agenții antimicrobieni.

Prin urmare, cercetătorii au decis să distileze gudronul de mesteacăn din două specii de mesteacăn despre care se știe că erau comune în Europa în timpul Pleistocenului târziu, când neandertalienii încă mai cutreierau.

Ei au distilat gudronul folosind două metode preistorice care se bazau pe materiale din lut și piatră, precum și o tehnică mai modernă folosită de poporul Mi’kmaq, care utilizează cutii de conserve.

Rezultatele au indicat că gudronul de mesteacăn produs folosind toate cele trei metode a inhibat proliferarea S. aureus, dar nu și a bacteriilor gram-negative precum E. coli.

Acest lucru sugerează că gudronul produs de neandertali era la fel de eficient ca cel produs de triburile Mi’kmaq și Saami în prevenirea infecțiilor.

Dovezile găsite de cercetători

Și, deși este imposibil să se afirme cu certitudine dacă neanderthalienii au folosit într-adevăr gudronul de mesteacăn ca antibiotic de uz local, autorul studiului, Tjaark Siemssen, a declarat pentru IFLScience că aceste descoperiri se aliniază bine cu cercetările recente privind expertiza medicală a acestor hominizi dispăruți.

De exemplu, mucegaiurile de penicilină găsite în placa dentară a unui neanderthalian din Spania indică faptul că acest individ ar fi putut mesteca material mucegăit pentru a valorifica acest antibiotic binecunoscut în tratarea unui abces dentar.

În același timp, descoperirea unui schelet de neanderthalian cu un picior rupt și vindecat în celebra peșteră Shanidar sugerează că această specie umană arhaică poseda atât inteligența, cât și compasiunea necesare pentru a îngriji membrii răniți ai comunităților lor.