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O avocată cu 10 surse de venit dezvăluie cea mai simplă cale de a face bani în plus

Este avocată și are încă 10 surse de venit. A pierdut bani pe genți și pălării, dar a găsit o metodă ieftină pe care o poate încerca oricine, doar cu telefonul.
O avocată cu 10 surse de venit dezvăluie cea mai simplă cale de a face bani în plus
Andreea Tobias
02 oct. 2026, 15:22, Life-Inedit
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O avocată americană care lucrează cu normă întreagă are 10 surse de venit. Lucy Zheng spune că cea mai ieftină cale de a face bani în plus sunt clipurile video pentru branduri.

Zheng a început să-și caute venituri suplimentare în 2012, ca să-și plătească împrumuturile de studii, potrivit Business Insider.

Primul proiect a fost un blog de modă. Costurile erau aproape zero, în afară de un aparat foto decent.

De atunci, ea și soțul ei au încercat multe idei, de la magazine pe Etsy la castele gonflabile. Fiecare afacere i-a adus abilități pentru următoarea. „Totul se bazează pe ceea ce am făcut în trecut”, spune ea.

Eșecurile

Nu toate metodele au funcționat. Cuplul a cumpărat aproximativ 50 de genți din plastic reciclat și le-a promovat online. După trei luni fără nicio vânzare, a renunțat. La fel s-a întâmplat cu o afacere cu pălării din piele pentru bărbați.

Zheng spune că produsele fizice, mai ales în modă, sunt greu de vândut fără un plan foarte solid.

A închis și afaceri profitabile. Un magazin pe Etsy aducea venituri de șase cifre, dar îi consuma prea mult timp.

Ce face acum

Astăzi, câștigă din conținut online: colaborări cu branduri, marketing afiliat, produse digitale și o comunitate cu abonament. Afacerea a ajuns să aducă cât salariul de avocat.

Zheng are și apartamente de închiriat în Detroit. Visul ei este ca veniturile pasive să acopere toate cheltuielile familiei.

Cum poți începe

Pentru cei cu bani, dar fără timp, Zheng a avut succes cu tranzacționarea de opțiuni. Metoda cere însă capital și implică riscuri.

Pentru cei cu timp, dar fără bani, recomandă clipurile pentru branduri, numite UGC. Firmele le folosesc pe conturile lor sau în reclame, așa că nu ai nevoie de urmăritori.

Sunt suficiente un telefon, un trepied de circa 10 dolari și aplicații gratuite de editare. Mai întâi, faci trei-patru clipuri de probă, ca portofoliu.

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