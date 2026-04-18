Prima pagină » Life-Inedit » O parte din zidul unei cetăți care a aparținut lui Ștefan cel Mare s-a prăbușit

O parte din zidul Cetății Hotin care a aparținut lui Ștefan cel Mare s-a prăbușit. Zona turistică a fost închisă.
sursa foto. Instagram
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 23:06, Știri externe

O parte din zidul Cetății Hotin din regiunea Cernăuți s-a prăbușit, potrivit NEXTA. Este vorba despre stratul exterior al zidului cetății medievale. Nu există victime. Zona turistică a fost închisă, iar experții evaluează daunele.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Хотин (@khotyn_gram)

Cetatea Hotin este situată pe malul Nistrului în regiunea ucraineană Cernăuți. Obiectivul se află pe o colină naturală. Cetatea a fost construită de polonezi în secolul XIV și ulterior a fost stăpânită și întărită de Alexandru cel Bun.

În secolele XV și XVI a fost extinsă de Ștefan cel Mare și de Petru Rareș. Apoi a fost ocupată și transformată în raia de turci. În timpul Războiului ruso-turc din 1806-1812 a fost cucerită de armatele rusești.

În urmă cu jumătate de secol a fost parțial restaurată și a devenit una dintre atracțiile turistice importante din Ucraina. În anul 2007, cetatea a fost declarată de statul ucrainean ca fiind una dintre cele șapte minuni ale Ucrainei.

