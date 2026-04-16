O sursă ascunsă de metan din ocean ar putea agrava încălzirea globală

Un nou studiu dezvăluie un factor important al producției de metan în oceanul deschis. Cercetătorii au identificat un mecanism care ar putea deveni mai activ pe măsură ce planeta se încălzește.

Acest lucru ridică îngrijorări cu privire la un cerc vicios care ar putea intensifica schimbările climatice, potrivit ScienceDaily.

Metanul este un gaz cu efect de seră extrem de puternic. De ani de zile, oamenii de știință sunt nedumeriți de o contradicție. Apele de suprafață ale oceanului, care conțin mult oxigen, eliberează în mod constant metan în atmosferă.

Acest lucru este neașteptat, deoarece metanul este produs de obicei în medii lipsite de oxigen, cum ar fi zonele umede sau sedimentele din adâncurile oceanului.

Microbii și fosfatul stimulează producția de metan

Pentru a investiga acest mister, echipa a analizat un set de date global și a utilizat modele computerizate. Rezultatele lor indică un proces microbian specific.

Anumite bacterii produc metan pe măsură ce descompun materia organică, dar acest lucru se întâmplă doar atunci când fosfatul, un nutrient esențial, este în cantitate insuficientă.

În loc să fie rară, producția de metan în apele bogate în oxigen ar putea fi frecventă în regiunile în care nivelurile de fosfat sunt scăzute.

Încălzirea oceanelor ar putea crește emisiile de metan

Cercetarea analizează, de asemenea, modul în care acest proces s-ar putea dezvolta într-o lume în încălzire. Schimbările climatice încălzesc oceanul de la suprafață în jos, ceea ce crește diferența de densitate între apa de suprafață și straturile mai adânci.

Cu o amestecare mai redusă, mai puțini nutrienți ajung la suprafață.

Conform modelului echipei, acest lucru ar putea duce la o epuizare din ce în ce mai mare a fosfatului din apele de suprafață, creând condiții ideale pentru dezvoltarea microbilor producătoare de metan.

O potențială buclă de feedback climatic

Dacă se întâmplă acest lucru, oceanul ar putea elibera mai mult metan în atmosferă.

Deoarece metanul este un gaz cu efect de seră atât de puternic, acest lucru creează un ciclu îngrijorător.

Oceanele mai calde duc la mai multe emisii de metan, care contribuie apoi la o încălzire și mai mare.

Studiul evidențiază modul în care procesele microscopice din ocean pot avea impacturi globale de anvergură.