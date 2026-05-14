Până când va fi locuibil Pământul. Cercetătorii au un răspuns îngrijorător

Avertismentul vine de la Proiectul de Intercomparare a Modelelor de Scenarii (ScenarioMIP). Comitetul reunește 20 de experți climatici internaționali. Ei au actualizat scenariile folosite de supercomputere pentru a modela clima viitoare pe Pământ. Modelele vor sta la baza următoarei evaluări majore a IPCC, potrivit Daily Mail.

Profesorul Detlef van Vuuren, de la Universitatea din Utrecht, conduce studiul. El avertizează că scenariul cu „emisii ridicate” ar genera „impacturi climatice enorme„. Nivelul mării ar crește puternic. Fenomenele meteorologice extreme s-ar înmulți. Randamentele agricole ar scădea semnificativ.

Riscul pentru curenții oceanici

O încălzire de 3,5 °C ar putea afecta grav Circulația de Răsturnare Meridională a Atlanticului (AMOC). Acesta este unul dintre curenții oceanici esențiali pentru clima globală. Dacă clima este mai sensibilă la gaze cu efect de seră decât se estimează, temperatura ar putea urca aproape de 4 °C.

Cum s-ar ajunge la acest scenariu

Scenariul de 3,5 °C nu este cel mai probabil. El este cel mai mare nivel de încălzire plauzibil în 80 de ani. Ar presupune abandonarea măsurilor climatice actuale. Energia regenerabilă ar fi redusă, combustibilii fosili ar fi extinși masiv. Presiunile geopolitice sau opoziția față de parcurile eoliene ar putea contribui la o astfel de regresie.

Vești mai bune față de estimările anterioare

La ultima actualizare, ScenarioMIP estimase o încălzire plauzibilă de 4,5 °C până în 2100. Noile calcule arată că acel prag ar fi atins abia în jurul anului 2130. Diferența vine din progresele reale din ultimii 15 ani. Costurile energiei regenerabile au scăzut. Politicile climatice au început să producă efecte.

Traiectoria actuală rămâne periculoasă

Fără schimbări majore de politică, cercetătorii estimează o încălzire de 3 °C până în 2100. Și acest scenariu ar genera consecințe grave. „Impactul climatic crește cu fiecare 0,1 °C. Peste 2 °C intrăm în zona roșie”, avertizează profesorul van Vuuren. Guvernele trebuie să planifice infrastructura de protecție pornind de la cel mai rău scenariu plauzibil.