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Opt ore în sicriu. O fată de 15 ani din Guatemala și-a revenit în mijlocul propriului priveghi

Tatăl ei i-a cumpărat sicriul, iar rudele și vecinii veniseră la priveghi. După opt ore, mama a observat că fata se mișcă. O adolescentă de 15 ani din Guatemala s-a trezit în propriul sicriu.
Opt ore în sicriu. O fată de 15 ani din Guatemala și-a revenit în mijlocul propriului priveghi
Andreea Tobias
14 oct. 2026, 16:49, Life-Inedit
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O adolescentă de 15 ani din Guatemala, pe care familia o credea moartă, și-a recăpătat cunoștința în sicriu, în timpul propriului priveghi. Fata fusese așezată în sicriu fără ca vreun medic să-i fi constatat decesul.

Imaginile filmate de cei prezenți la priveghi o arată pe Yuleidy Ixcotoyac ridicându-se încet în sicriu, în timp ce rudele o ajută să iasă și îi dau apă. Scena s-a petrecut sâmbătă, 10 octombrie, în satul El Jocote, din comuna Sacapulas, în departamentul Quiché, potrivit Le Figaro, care citează televiziunea locală TV Sac.

„Sincer, nu am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în viața mea, a fost un miracol”, a spus adolescenta la televiziunea locală.

Drumul spre spital, întrerupt

Totul a început în jurul orei 2:30 dimineața, când fata s-a simțit rău. Tatăl ei, Abraham Ixcotoyac, a pornit cu ea cu mașina spre un spital. Pe drum, spune el, nu i-a mai simțit nici respirația, nici pulsul, așa că s-a întors acasă. A precizat că fiica lui nu a fost examinată la spital înainte să fie pusă în sicriu.

Familia a cumpărat un sicriu de la o firmă de pompe funebre și a organizat priveghiul acasă, unde s-au adunat rude și vecini. După aproximativ opt ore, mama fetei, Lesvia Ríos, a observat mișcări în sicriu.

Durerea din piept

Adolescenta a povestit că, înainte să-și piardă cunoștința, a simțit o durere puternică în piept, ca și cum ar fi avut inima grea. Mărturiile nu permit însă stabilirea cauzei leșinului.

Moartea, neconfirmată de medici

Nu există niciun certificat medical care să ateste că fata ar fi fost declarată moartă și nici vreo evaluare clinică documentată. Presa locală nu a identificat vreun spital care s-o fi consultat. Imaginile arată doar o adolescentă care își recapătă cunoștința în sicriu, nu o persoană care ar fi murit și ar fi înviat. Fata este conștientă și se află în recuperare, sub supraveghere medicală.

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