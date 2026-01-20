Orașul european cu o catedrală considerată mai frumoasă decât Notre-Dame

Strasbourg se conturează tot mai clar ca una dintre cele mai dorite destinații urbane din Europa, pe fondul interesului global în creștere pentru celebra sa catedrală și farmecul istoric, potrivit Express.

Căutările online legate de orașul francez au crescut cu 22% de la an la an, depășind 525.000 doar în ultima lună.

O catedrală care rivalizează cu marile simboluri ale Europei

În centrul atractivității orașului se află catedrala gotică din gresie roșiatică, considerată de mulți un adevărat monument al arhitecturii europene.

Construită în stil gotic Rayonnant și realizată din gresie provenită din Munții Vosgi, catedrala se remarcă prin nuanța sa caldă, distinctă față de alte repere celebre ale continentului.

Videoclipurile virale de pe rețelele sociale au alimentat comparațiile cu Notre-Dame din Paris, numeroși utilizatori susținând că monumentul din Strasbourg este chiar mai impresionant.

Un studiu realizat de Saga Holidays a clasat Catedrala din Strasbourg pe locul al doilea în topul celor mai captivante catedrale din Europa, devansând Notre-Dame, aflată pe poziția a opta.

De-a lungul timpului, edificiul a fost elogiat de mari personalități culturale: Victor Hugo l-a descris drept „un miracol gigantic și delicat”, iar Goethe l-a comparat cu o prezență divină ce domină orizontul.

Creșterea atractivității culturale și turistice

Centrul istoric al orașului, Grande Île, este inclus în patrimoniul mondial UNESCO din 1988, iar cartierul Neustadt, datând din secolul al XIX-lea, a fost adăugat în 2017.

Strasbourg este cunoscut pentru casele sale medievale cu structură din lemn, mai ales în pitorescul cartier Petite France, unde canalele, podurile și străduțele înguste creează o atmosferă de basm.

Interesul turiștilor este amplificat și de faimosul Ceas Astronomic al catedralei, care afișează mișcările reale ale Soarelui și Lunii.

Studiile arată că peste jumătate dintre turiștii britanici aleg o destinație urbană special pentru a vizita o catedrală.

Un oraș care oferă mai mult decât o catedrală

Dincolo de simbolul său religios, Strasbourg dispune de peste 20 de muzee, parcuri generoase, biserici istorice și promenade spectaculoase de-a lungul apei.

Această combinație de cultură, arhitectură și accesibilitate pietonală plasează orașul printre cele mai atractive destinații urbane din Europa.

Pe măsură ce turiștii caută alternative la destinațiile clasice, ascensiunea Strasbourgului reflectă o tendință mai amplă către orașe istorice cu identitate autentică și repere arhitecturale remarcabile.