Prima pagină » Life-Inedit » Orașul european cu o catedrală considerată mai frumoasă decât Notre-Dame

Orașul european cu o catedrală considerată mai frumoasă decât Notre-Dame

Un oraș european câștigă rapid popularitate datorită centrului istoric de poveste și unei catedrale gotice considerate printre cele mai frumoase din Europa.
Orașul european cu o catedrală considerată mai frumoasă decât Notre-Dame
Galerie Foto 6
Sursa: Unsplash
Bianca Popa
20 ian. 2026, 11:04, Cultură-Media

Strasbourg se conturează tot mai clar ca una dintre cele mai dorite destinații urbane din Europa, pe fondul interesului global în creștere pentru celebra sa catedrală și farmecul istoric, potrivit Express.

Vezi galeria foto
6 poze

Căutările online legate de orașul francez au crescut cu 22% de la an la an, depășind 525.000 doar în ultima lună.

O catedrală care rivalizează cu marile simboluri ale Europei

În centrul atractivității orașului se află catedrala gotică din gresie roșiatică, considerată de mulți un adevărat monument al arhitecturii europene.

Construită în stil gotic Rayonnant și realizată din gresie provenită din Munții Vosgi, catedrala se remarcă prin nuanța sa caldă, distinctă față de alte repere celebre ale continentului.

Videoclipurile virale de pe rețelele sociale au alimentat comparațiile cu Notre-Dame din Paris, numeroși utilizatori susținând că monumentul din Strasbourg este chiar mai impresionant.

Un studiu realizat de Saga Holidays a clasat Catedrala din Strasbourg pe locul al doilea în topul celor mai captivante catedrale din Europa, devansând Notre-Dame, aflată pe poziția a opta.

De-a lungul timpului, edificiul a fost elogiat de mari personalități culturale: Victor Hugo l-a descris drept „un miracol gigantic și delicat”, iar Goethe l-a comparat cu o prezență divină ce domină orizontul.

Creșterea atractivității culturale și turistice

Centrul istoric al orașului, Grande Île, este inclus în patrimoniul mondial UNESCO din 1988, iar cartierul Neustadt, datând din secolul al XIX-lea, a fost adăugat în 2017.

Strasbourg este cunoscut pentru casele sale medievale cu structură din lemn, mai ales în pitorescul cartier Petite France, unde canalele, podurile și străduțele înguste creează o atmosferă de basm.

Interesul turiștilor este amplificat și de faimosul Ceas Astronomic al catedralei, care afișează mișcările reale ale Soarelui și Lunii.

Studiile arată că peste jumătate dintre turiștii britanici aleg o destinație urbană special pentru a vizita o catedrală.

Un oraș care oferă mai mult decât o catedrală

Dincolo de simbolul său religios, Strasbourg dispune de peste 20 de muzee, parcuri generoase, biserici istorice și promenade spectaculoase de-a lungul apei.

Această combinație de cultură, arhitectură și accesibilitate pietonală plasează orașul printre cele mai atractive destinații urbane din Europa.

Pe măsură ce turiștii caută alternative la destinațiile clasice, ascensiunea Strasbourgului reflectă o tendință mai amplă către orașe istorice cu identitate autentică și repere arhitecturale remarcabile.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Primarii din orașele cu termoficare își strigă disperarea către Ilie Bolojan: „Nu mai putem suporta subvențiile. Vor îngheța oamenii în case. Și el lua subvenție când era primar”
Gandul
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Expertul care a prezis războiul din Ucraina explică de ce „nu va exista o nouă Ialta”
Libertatea
Cea mai dietetică ciorbă cu carne. Singura ciorbă care te ajuta să slăbești, potrivit experților nutriționiști
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor