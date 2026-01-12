Surpriză. O regiune a devenit cea mai bună destinație turistică din Europa, numărul turiștilor a crescut foarte mult în 2025

O regiune din Spania a devenit pe neașteptate cea mai bună destinație turistică din Europa, potrivit Express. Andaluzia a reușit să depășească zone spaniole mult mai cunoscute precum Insulele Baleare și Canare.

Cunoscută pentru vremea caldă, plajele însorite, obiectivele culturale și arhitectura uimitoare, Andaluzia a ajuns principalul centru de vacanță al Europei. În doar câteva luni Andaluzia a depășit orice altă regiune din Uniunea Europeană, devenind alegerea numărul 1 pentru sejururi pe termen scurt.

Conform celor mai recente cifre de la Eurostat, regiunea sudică a Spaniei a cunoscut o creștere fără precedent a popularității în al doilea trimestru al anului 2025. Între aprilie și iunie, călătorii au petrecut un număr remarcabil de 13,3 milioane de nopți în unitățile de cazare din regiune. Este vorba despre rezervări prin intermediul platformelor online precum Airbnb, Booking.com și Expedia.

Amploarea succesului Andaluziei este scoasă în evidență de comparația cu zonele tradiționale ale Europei. Cel mai apropiat concurent al său, regiunea de coastă din Croația, a rămas semnificativ în urmă, cu 9,6 milioane de nopți de cazare. Nici Parisul nu a putut ține pasul. Datele pblicate de The Olive Press arată că regiunea franceză Ile de France a ocupat locul al treilea, cu 9 milioane de nopți de cazare.

O regiune însorită

Faimoasă pentru bogata sa moștenire maură și vremea frumoasă pe tot parcursul anului, Andaluzia oferă un amestec de istorie culturală și agrement modern. Zona găzduiește mai multe situri din Patrimoniul Mondial UNESCO, inclusiv Alhambra din Granada, Catedrala din Sevilla și deșertul Almeria, singurul deșert adevărat din Europa. Regiunea este și un lider mondial în gastronomie și în producția de ulei de măsline.

Capitala Andaluziei este Sevilla, dar turiștii mai pot vizita Málaga, Granada, Córdoba și Cádiz. În afară de orașele principale, mai sunt destinații populare precum Setenil de las Bodegas, unde casele sunt sculptate direct în stânci – și golfurile sălbatice din Cabo de Gata care oferă o frumusețe rară, neatinsă de turismul de masă. De la turlele calcaroase preistorice ale El Torcal până la pădurile luxuriante, inundate de ploaie din Grazalema, peisajul regiunii oferă un mozaic divers.

Raportul Eurostat indică o tendință mai largă de dominație spaniolă în Europa. În primele 20 de regiuni cele mai vizitate din UE, șase se află în Spania. Totuși, succesul turistic a produs și efecte nedorite. Supraturismul impulsionează economia locală, dar a provocat proteste în rândul localnicilor deranjați de aglomerație și de creșterea chiriilor și a prețurilor.