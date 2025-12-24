Experții au stabilit care este cel mai bun oraș european de vizitat în ianuarie. Poate fi parcurs pe jos și are climă foarte bună

Cordoba este un oraș frumos, descris de unii drept bijuteria ascunsă a Spaniei. Este un oraș foarte ușor de parcurs pe jos și care are o mulțime de locuri interesante pentru cei care se plimbă. Clima bună din luna ianuarie îl face un loc minunat de explorat, potrivit Expres.

Cordoba se află în sudul țării, în Andaluzia, o regiune populară pe parcursul întregului an. Pentru a evita aglomerația, specialiștii în turism recomandă o vizită în oraș în afara sezonului. Iar cei care plănuiesc să facă o călătorie acolo, luna ianuarie este momentul perfect. După sărbători, zona nu este aglomerată, iar clima este foarte bună, temperaturile fiind în jur de 15 grade Celsius.

Experții recomandă, turiștii confirmă

Turiștii confirmă sfaturile experților.

„Cordoba, cu bogata sa moștenire, atmosfera prietenoasă și vremea blândă, este o destinație perfectă de explorat iarna, deoarece este aglomerat tot timpul anului. Veți descoperi orașul într-o atmosferă calmă și intimă, departe de mulțimile verii”, a scris un turist pe blogul de călătorii Andalucia Lovers,

Zona veche a orașului este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Pe străzile sale sunt buticuri unice și numeroase cafenele și restaurante.

Un obiectiv foarte popular este moscheea La Mezquita, care datează din anul 784 d.Hr. Arhitectura și mozaicurile îi impresionează pe turiști.

„A fost foarte aglomerat, dar a meritat din plin. Foarte frumos, arhitectură uimitoare și bine conservat!”, a scris un vizitator pe Tripadvisor.

Turiștii au mai recomandat Palacio de Viana, o vilă cu o grădină tropicală, locuită cândva de o familie nobilă. Acestea pot fi vizitate contra cost.